Pablo Iglesias endurece sus ataques a Yolanda Díaz en defensa por Irene Montero después de la crisis desatada por la ley del 'sí es sí', que ha permitido excarcelaciones y rebajas de penas para agresores sexuales condenados. El ex secretario general de Podemos y una de las voces más autorizadas vuelve a marcar la línea a seguir por la formación y lanza un furibundo mensaje a la vicepresidenta segunda del Gobierno, que después de tres días de silencio se ha pronunciado ese viernes para llamar a la "prudencia" y esperar a que resuelva el Tribunal Supremo. Díaz ha alabado el espíritu de la ley pero ha evitado adherirse a las críticas a los jueces "machistas" vertidas por la titular de Igualdad.

Una posición que no ha sido suficiente para Iglesias, que ya este jueves apelaba a la "cobardía" de los ministros del Gobierno que no habían defendido a su pareja. Este viernes la ofensiva se ha endurecido notablemente. Iglesias, actual presidente del think thank de Podemos -Instituto República y Democracia- ha sacado conclusiones apuntando directamente a Díaz, a quien nombró hace año y medio como sucesora para liderar el espacio.

"La cacería de esta semana confirma 3 cosas", avanzaba. Después de criticar "la degradación creciente de buena parte del periodismo" y asegurar que "la derecha judicial es un actor político", pasaba a otra consideración dirigida a la vicepresidenta, a quien no mencionaba expresamente. "Ponerse de perfil cuando machacan a una compañera no solo es miserable y cobarde, sino políticamente estúpido", destacaba.

No es la primera que Iglesias dedica mensajes a Díaz, aunque siempre evitando la cita expresa para evitar la responsabilidad asociada. Así, el ex líder de Podemos abrió fuego hace dos semanas en la Universidad de Otoño de Podemos, donde ocupó un papel central, habló del proyecto político Sumar y reprochó planteamientos que atribuyó a la vicepresidenta, como "estúpido" o de una "ingenuidad sonrojante".

La cacería de esta semana confirma 3 cosas:



1) La degradación creciente de buena parte del periodismo



2) Que la derecha judicial es un actor político



3) Que ponerse de perfil cuando machacan a una compañera no solo es miserable y cobarde, sino políticamente estúpido — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) 18 de noviembre de 2022

Desde entonces Iglesias ha ganado protagonismo en la organización, que reproduce uno por uno los argumentos lanzados por el ex vicepresidente. Este mismo jueves Pablo Echenique cargó también contra Yolanda Díaz, siguiendo la estela del líder espiritual de la formación. "Cuando la cacería adquiere dimensiones de fusilamiento, la obligación de cualquier camarada es apoyar. Primero, por decencia. Segundo, por estrategia. Porque cerrar filas cuando los rifles descargan pólvora contra una compañera es la mejor forma de evitar que nos maten uno a uno", defendía Echenique en Twitter.

Otra de las figuras a la que Podemos ha vuelto a dar voz dentro del partido es Juan Carlos Monedero, que tampoco ha dudado en cargar contra Díaz. "Muy claro: otra vez la derecha haciendo trampas para golpear a Podemos. Tristemente con silencios inexplicables. Porque está gente, si acaban con una, van a por la siguiente. Si no es por consciencia podrían posicionarse por inteligencia. Podemos, la fuerza que no se arrodilla", defendía este viernes el fundador de partido, en un mensaje de Twitter reproducido por miembros de la ejecutiva de Podemos.

"Y sorprende la facilidad con la que una parte del progresismo abandona a las compañeras que muestran la capacidad de resistencia necesaria para avanzar. La firmeza de Irene Montero y Victoria Rosell es una garantía. Más políticos así. Nunca se equivocan de bando", sostenía Juanma del Olmo, miembro de la cúpula y asesor en el Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra.