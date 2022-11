El Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona ha admitido a trámite la querella presentada por la Generalitat por las declaraciones del exdirigente del Partido Popular, Pablo Casado, en diciembre de 2021 en A Coruña, en las que aseguraba que en Cataluña “hay profesores con instrucciones para no dejar ir al baño a niños porque hablan en castellano” serán finalmente investigadas por la justicia. El magistrado ha citado a declarar al expolitico conservador para el próximo 30 de enero.

Los servicios jurídicos de la Generalitat presentaron la querella ante el Tribunal Supremo el 20 de diciembre del año pasado, tres días después de la rueda de prensa en que el exdirigente popular y en medio de la polémica sobre la sentencia que obligaba a los colegios a aplicar el 25% de horas lectivas en castellano. La decisión de dar ese paso, argumentó entonces la portavoz del Ejecutivo, Patrícia Plaja, buscaba responde a “acusaciones falsas que atacan al conjunto del profesorado y al sistema educativo”. Seis meses después, en junio, el alto tribunal decidió declararse incompetente para tramitarla porque Casado ya no era aforado, al haber dejado su escaño por la guerra interna en el PP que le costó el puesto.

La grabación de la rueda de prensa

De ahí que el caso pasara a la justicia ordinaria y la querella recayó, al final, en el Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona, que es el que ahora ha admitido a trámite la querella, como ha avanzado el diario Ara, al considerar que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de injurias, "sin perjuicio del resultado de las diligencias que se practiquen, según el auto judicial. El juez, además, ha admitido a la Generalitat como parte acusadora, a la vez que requiere al PP la grabación completa de la rueda de prensa en la que Casado efectuó las declaraciones y la relación de medios de comunicación que asistieron.

Las declaraciones de Casado fueron criticadas por el Govern y los partidos catalanes. “¿Se puede tolerar que hay profesores con instrucciones para no dejar ir al baño a niños porque hablan en castellano? ¿Se puede tolerar que haya niños que por hablar castellano en el recreo les metieran piedras en las mochilas? ¿Se puede tolerar que a los hijos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional se les señale en clase y se diga que estos niños no pueden estar integrados?”, dijo el entonces presidente del PP. El entonces dirigente del PP se refería la polémica desatada en una escuela de Sant Andreu de la Barca, donde supuestamente se había discriminado a hijos de oficiales por haber intervenido en las cargas policiales en el 1-O. Un juzgado de Martorell archivó el caso en 2019, al no encontrar indicios contra los tres maestros acusados.