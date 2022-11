El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente este martes 8 de noviembre, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y para la Agenda 2030, una dotación presupuestaria de 20 millones de euros a repartir entre las comunidades autónomas, incluidas las Islas Canarias y la ciudad autónoma de Ceuta para la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, que serán acogidos solidariamente por las comunidades receptoras desde los territorios con mayor número de menores, según han informado fuentes del Ministerio de Derechos Sociales.

La dotación forma parte del Plan de Respuesta ante la crisis migratoria para menores migrantes que el Gobierno ha puesto en marcha para llevar a cabo el traslado solidario de los niños, niñas y adolescentes migrantes que viajan solos y apoyar a los territorios que no disponen de recursos suficientes para garantizar la protección de estos menores.

Estos 20 millones se corresponden con el segundo pago del total de los 35 millones presupuestados por el ministerio para apoyar a las comunidades autónomas, incluidas las Islas Canarias y la ciudad de Ceuta, en su labor y competencia en la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.

El primer reparto presupuestario de 15 millones de euros se destinó a Canarias y a Ceuta y Melilla al ser las regiones más afectadas por tratarse de puntos de acceso preferente de las rutas migratorias procedentes de África con destino a Europa.

En este segundo reparto, no se incluye a Melilla porque ya recibió una primera ayuda en el primer reparto y ahora no tiene la capacidad sobrepasada y no va a recibir a ningún menor. Por su parte, Ceuta y las Islas Canarias sí entran en el reparto porque son receptoras y además necesitan ayuda para seguir recibiendo menores migrantes solos, según han precisado a Europa Press las mismas fuentes.

Una vez que el Consejo de Ministros autorice el pago, la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia aprobará definitivamente los criterios objetivos y la distribución territorial de este segundo reparto del crédito presupuestario.

Según destacan desde el departamento que dirige Ione Belarra, "es fundamental que desde el Estado se respeten y se garanticen los derechos de todos los niños y niñas y adolescentes, desde una perspectiva integral de derechos, independientemente de su lugar de origen".