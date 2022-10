Editor audiovisual de 34 años, extremeño, tertuliano de derechas, cantante por casualidad, “orgullosamente islamófobo”, exasistente de cocina en un Kentucky Fried Chicken del Reino Unido y ‘macarenosexual’ por su pasión por Macarena Olona.

Este es, según su propia definición, Isaac Parejo. Un nombre que hasta la semana pasada no era especialmente popular, más allá de las redes sociales y de las tertulias de algún canal televisivo de ultraderecha. Ahora se ha convertido en el personaje de la semana por una polémica actuación musical.

El pasado fin de semana fue el de su explosión como personaje público. Isaac participó, junto al grupo satírico valenciano Los Meconios, en el Viva22. El surrealista festival que organizó el partido político Vox en Madrid y al que fueron invitados personajes controvertidos del arco de la extrema derecha internacional, como el polémico político argentino Javier Milei o el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki.

Un evento con propaganda, disfraces de época y numerosas actuaciones. Entre ellas destacó, sin duda, la de Isaac y Los Meconios. Parejo es conocido en su faceta virtual como Infovlogger y su cuenta ya ha sido cerrada en varias ocasiones. Tras el seísmo que supuso su actuación y las críticas recibidas, decidió volver a abrir una cuenta en Twitter, que en pocas horas consiguió más de 2.000 seguidores.

¿El motivo de tal interés? Una canción que cantó el trío durante el festival. Lleva por título “Fachas Héroes” y se estrenó en 2019. Pero no ha sido hasta ahora cuando se ha viralizado y, por ende, puesto en el ojo del huracán. Su interpretación trascendió el festival y se convirtió en trending topic a las pocas horas de acabar.

Especialmente por versos como el que dice que "vamos a volver al 36, cabreamos siempre a los comunistas y feministas. Los lobbies temblaban al ver que las subvenciones de este mes iban a desaparecer". O "somos la resistencia, somos fachas; los podemitas son la democracia. Si votas al PP eres franquista y si te gusta Bildu pacifista". O por definir a la izquierda actual como "pajilleros de sofá".

El OBK facha

La polémica tonada generó todo tipo de reacciones en redes sociales. Echenique los calificó de nazis. Otros los llamaron los Backstreet Fachas. El político separatista Gabriel Rufián los bautizó como “Los OBK facha”. Ese fue el término que se disparó en el ranking de tendencias: #OBKFacha. Y los detractores de Parejo pidieron formalmente que la Fiscalía inicie una investigación, porque consideran que la canción es amenazante.

Isaac Parejo lo niega todo. Al menos la parte relativa al 36 y a la supuesta amenaza. EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, se ha intentado poner en contacto tanto con él como con sus dos compañeros de escenario. Sin éxito. Sin embargo, Parejo sí que ha contestado a algún medio afín, como Libertad Digital, donde ha explicado que la canción “no se refiere a que queramos volver al 36 nosotros. Se refiere a que nos quien devolver al 36”.

Parejo es extremeño de nacimiento, pero lleva 17 de sus 34 años residiendo en Madrid. Se define como “licenciado en comunicación audiovisual". "Comencé mi carrera como montador y editor de vídeos y después me encaminé hacia la redacción, abriendo un blog sobre política e información general”, según su perfil en el Diario Siglo XXI, en el que ha publicado numerosos textos políticos. Su trayectoria profesional ha ido oscilando entre el mundo audiovisual (como fotógrafo, operador de cámara, editor de vídeos o realizador en Canal Plus), cartero en Correos o asistente de cocina en un Kentucky Fried Chicken de Bredford (Inglaterra).

Arrancó su andadura en redes en 2017 durante el gobierno de Mariano Rajoy. Empezó escribiendo pequeños artículos bajo el seudónimo de Infovlogger. Textos contrarios al, por ejemplo, independentismo catalán. Y ese fue el detonante de su salto a Youtube. Cuenta que arrancó su cuenta el 17 de septiembre de 2017, un par de semanas antes del referéndum ilegal del 1-O en Cataluña. Explicó en un vídeo lo que él consideraba que eran las falacias del separatismo. Y sin pretenderlo, el vídeo se disparó.

En aquel entonces, Parejo contaba con poco más de 200 seguidores en redes. Pero el mencionado vídeo consiguió más de 50.000 visualizaciones. Visto el éxito, este licenciado en Comunicación Audiovisual decidió seguir surfeando aquella ola y subió otro vídeo, que fue el que se hizo viral y lo puso en primera línea de los youtubers de contenido político. Su línea editorial siempre ha consistido en atizar a la izquierda. De hecho, se define como "el primer youtuber de derechas de la historia de España".

'Macarenosexual'

Parejo no responde al perfil típico de simpatizante de Vox. Para empezar, por su orientación sexual. Se define abiertamente como homosexual, hecho que aprovechó durante la actuación del pasado fin de semana para atacar al presentador de televisión Jorge Javier Vázquez.

No obstante, Parejo critica con saña a lo que considera “lobby LGTBI” y ha declarado que “soy homosexual de derechas y no digo Viva el Orgullo, sino Viva España”

La de la orientación sexual es una de sus principales cruzadas. Entrevistó a Rocío Monasterio en pleno barrio de Chueca, denunciando lo que cree que es un barrio “tomado por los lobbys”. Y declaró su amor eterno (profesional) a Macarena Olona: “Yo digo que por Macarena he dejado de ser homosexual. Ahora soy ‘macarenosexual’ hasta el 19 de junio”, dijo antes de las elecciones andaluzas en el programa "Dando Caña" de El Toro TV.

Ahora, a pesar del divorcio entre Macarena Olona y Vox, Parejo se ha convertido en uno de los estandartes del partido de ultraderecha, a pesar de que él aclara que no es ni siquiera afiliado. “Nada, nada. Con Vox tengo una relación profesional, por así decirlo. Si necesito una entrevista de ellos, los llamo y me dan todas las facilidades, cosa que no hace el PP. Mucha gente me dice: 'Sólo entrevistas a gente de Vox'. Pido entrevistas a gente de todos los partidos, pero sólo me las concede la gente de Vox. No estoy afiliado, ni soy militante ni nada. De hecho, les meto caña cuando veo que se desvían un poquito. Les digo que vuelvan un poquito a la derecha”, explica a Libertad Digital.

También se calificó a sí mismo, en otra tertulia, de "orgullosamente islamófobo" cuando la conversación entró en el terreno de la religión musulmana: "Tiene razón Macarena Olona cuando dice que hay culturas que no son respetables. Y ya está. Y no hay que respetarlos. Y yo soy orgullosamente islamófobo. Una persona que se considere demócrata y que considere que las libertades en occidente hay que protegerlas, no puede respetar una cultura que es abiertamente homófoba y machista".

Monetizar el odio

Infovlogger/Parejo ha estado ausente en las redes sociales de las cuales fue expulsado (le cerraron su cuenta de Twitter hasta en dos ocasiones), pero ha vuelto con más fuerza tras su polémica actuación. Son muchas las voces, entre ellas la Asociación de Memoria Histórica, que piden que sea investigado por la Fiscalía por un posible delito de odio. Él, no obstante, se lo toma a broma.

"Me hace gracia, la verdad. ¿No tendrá más problemas la Fiscalía que investigar una canción satírica y, encima, malinterpretada? Además, aunque quisiera decir eso que dicen, también estaría dentro de la sátira y del humor. Nosotros no decimos que queramos volver al 36. Si escuchas bien la canción, te das cuenta de que decimos lo contrario: que la izquierda nos quiere mandar al 36. Eso es lo que dice la canción. Ellos han querido hacer una interpretación torticera para intentar hacer ver que hacemos apología del nazismo o del fascismo. No: es una parodia. En esa misma canción, decimos que Otegi es un hombre de paz: si te tomas en serio una canción, tómatela entera. ¿"Vamos a volver al 36" es en serio y "Otegi, hombre de paz", satírico? Así es la izquierda. Mononeuronal", cuenta en su entrevista a LD.

Con la misma ligereza que se toma las amenazas, anuncia nuevas actuaciones con el grupo Los Meconios. Sabe que cuenta entre sus fans a Isabel García Ayuso. La presidenta madrileña acudió a uno de sus últimos conciertos, en los que interpretaron Fachas Héroes. Sin la repercusión, obviamente, que ha tenido tras el festival de Vox. Ahora sabe que tendrá millones de ojos puestos en su concierto.

¿Y si entra la Fiscalía, qué? Pues que estará encantado: "Los youtubers vivimos de estas polémicas. Mientras más hablen de esto, más dinero me van a hacer ganar. Y si llega a la Fiscalía, estoy tranquilo: voy a sacar rédito igualmente. Ya te digo yo que esto no va a ir a ningún lado, pero si en algún caso llega a la Fiscalía, pues nada, tendremos que montar un circo y un show a las puertas del juzgado para monetizar el odio", concluye en su entrevista con Libertad Digital.