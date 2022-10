Yolanda Díaz da pasos para ampliar su proyecto más allá de Unidas Podemos y lanza sus redes en el caladero del PSOE. La vicepresidenta segunda del Gobierno continúa inmersa en la construcción de su futura candidatura bajo la plataforma Sumar, que este jueves le ha llevado a Asturias, donde protagonizará este viernes un acto con la sociedad civil. Allí ha querido lanzar un guiño a dirigentes de otros partidos, en un intento por "ensanchar" el proyecto y de trascender las actuales formaciones que componen el espacio confederal, según admiten voces próximas.

Resulta significativa la reunión que mantendrá este viernes con la alcaldesa de Gijón, Ana González, del PSOE. El encuentro ha sido anunciado por el equipo de la candidata y da muestra de su interés por confluir con otras sensibilidades de la izquierda. Unos perfiles con los que, pese a llevar otras siglas, encuentra cierta afinidad política, en este caso en lo relativo a las políticas municipalistas. Este gesto se encamina a una de las máximas que Yolanda Díaz se propuso para la construcción del proyecto: superar las fronteras existentes en la actual coalición morada.

“No quiero estar a la izquierda del PSOE, le regalo al PSOE esa esquinita. Eso es algo muy pequeño y muy marginal. Creo que las políticas que despliego son muy transversales”, fueron las palabras de la candidata gallega en una entrevista en 'La Cafetera' en diciembre del año pasado. “Yo no trabajo desde la izquierda de la izquierda, en absoluto”, quiso dejar claro la dirigente. Toda una declaración de intenciones en la que también destacó que su proyecto “va mucho más allá de los partidos”. Estas afirmaciones que despertaron el nerviosismo en las filas de Podemos, donde han visto amenazada su posición en el escenario a la izquierda del PSOE. Siete meses después de aquello, y ya inmersa en el llamado ‘proceso de escucha’ por el que recorre el país para dar forma a su proyecto, Díaz se reúne con un referente territorial del Partido Socialista.

La alcaldesa de Gijón tiene un perfil especialmente interesante para Yolanda Díaz. Pertenece al ala más ‘izquierdista’ del socialismo asturiano, en línea con el sanchista Adrián Barbón y frente a la facción más conservadora encarnada en Javier Fernández. Precisamente esta afinidad le ha llevado a no revalidarse como candidata, tras ser derrotada en primarias. A su posición progresista dentro del PSOE se suma el interés que despierta en Yolanda Díaz por la política emprendida desde su ayuntamiento, donde gobierna en virtud de un acuerdo con Izquierda Unida. La sintonía con la dirigente es total en algunas de sus iniciativas, como por ejemplo las relativas a la movilidad. González ha impulsado en la ciudad asturiana un plan de restricción de movilidad al estilo del que Manuela Carmena implementó en la capital con Madrid Central.

En el equipo de la vicepresidenta dan especial importancia a las reuniones con personajes locales para adquirir “una visión cercana y concreta” de cada uno de los territorios que visiten; en este marco, admiten que el encuentro con la alcaldesa socialista también va encaminado a proyectar la intención por ensanchar el espacio. Una muestra, en definitiva, de que Sumar no consiste en “hablar y escuchar solo a los nuestros”, sino que va más allá de las fronteras ideológicas hasta ahora establecidas. Asturias ha sido también el escenario de la última de las batallas internas de Podemos, después de que ejecutiva expulsara al último dirigente crítico, Daniel Ripa. Una salida que se enmarca en el interés del partido en cerrar filas y evitar voces disonantes, con el objetivo de llegar fuertes a las negociaciones que mantendrán en 2023 con Yolanda Díaz para definir su papel en la candidatura.

Referente del feminismo 'tradicional'

El acercamiento entre Díaz y la edil socialista también tiene una lectura social, nada más y nada menos que en materia de Igualdad. Se da la circunstancia de que la alcaldesa de Gijón encarna el feminismo histórico del Partido Socialista, enfrentado a las tesis que Irene Montero ha plasmado en la ley trans. Ana González es un referente en esta materia dentro del partido.

La alcaldesa, que fue la jefa de gabinete de la exministra de Igualdad Bibiana Aído, ha participado y presidido el foro Escuela de Igualdad Rosario Acuña, que representa el feminismo tradicional y que ha cuestionado la llamada 'teoría queer' abanderada por la ministra de Podemos. Con su acercamiento, Yolanda Díaz también inicia un acercamiento a otros espectros del feminismo que no se sienten actualmente representados en las políticas impulsadas por Irene Montero.

En la última edición de estas jornadas feministas, la filósofa asturiana Amelia Valcárcel, miembro del Consejo de Estado y participante en estas jornadas, destacó que el proyecto de ley impulsado por Irene Montero "propicia un nuevo machismo terrible". "Esta es una ley mordaza, porque prevé penas en pecunia por supuestas ofensas que no impone ningún juez, sino una autoridad administrativa y cambia la carga de la prueba", criticaba la dirigente, presidenta de la Asociación de Feministas Socialistas. Un sector del feminismo que actualmente no se ve representado en el espacio de Unidas Podemos y al que Yolanda Díaz ha iniciado un acercamiento.

"No tengo perspectiva de cambio"

La reunión entre Díaz y González ha generado gran expectación en el consistorio gijonés, donde la propia alcaldesa ha negado que vaya a abandonar el PSOE, aunque sí ha coincidido en la total sintonía con la vicepresidenta. "Me siento orgullosa de que me haya llamado Yolanda Díaz, no lo voy a ocultar", aseguró, mostrando su intención de "generar cierta complicidad, cierta confianza con un miembro de un Gobierno central" para defender los intereses de su territorio. "Hablaremos de estas cosas que tienen que hablar una alcaldesa y una ministra".

La dirigente llegó a asegurar que "milito en un partido y no tengo perspectivas de cambio". "Si me está preguntando si me voy a sumar a otro proyecto político, el proyecto político de Ana González se llama Partido Socialista Obrero Español", respondió ante la insistencia de los periodistas.

La reunión entre ambas dirigentes será un café a las 16.30 horas este viernes, después de que Díaz presida un encuentro a las 12.30 con sectores del tejido productivo en El Manglar (Oviedo) y poco antes de otro acto de escucha con la sociedad civil, que será las 18 horas en Gijón. La jornada se completa con una visita a primera hora a la Academia de la Llingua Asturiana junto a su presidente, Xosé Antón González Riaño, y vicepresidenta, Marta Mori. Una visita que pretende reivindicar la oficialidad del asturiano, perfilando así cuál será su posición en cuanto a políticas lingüísticas.