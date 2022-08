La agencia Efe ha distribuido una fotografía para mostrar que el rey Felipe VI sí se levantó al paso de la espada de Bolívar. El monarca lo hizo cuando el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, finalizó su discurso de inauguración: en ese momento se dio por finalizado el acto, se retiró del escenario el arma del general y las autoridades invitadas, que habían permanecido sentadas durante la alocución de Petro, se levantaron de sus asientos. Esto sucedió una hora después de que, cuando la urna con la espada hizo su entrada solemne, el Rey de España se mantuviera sentado mientras los dirigentes que lo rodeaban en la tribuna de invitado estaban en pie.

Podemos y los partidos independentistas cargaron con dureza contra el Rey, considerando que fue una muestra de falta de respeto a la memoria del general que lideró la independencia de España de los territorios coloniales que acabarían siendo Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, y por lo tanto un acto político que no podía tomar sin refrendo del Gobierno. El gesto del monarca se ha justificado, por otra parte, con varios motivos, como que el protocolo solo prevé que se levante ante símbolos nacionales oficiales como la bandera y el himno de cada país, o que la entrada del símbolo bolivariano le cogió por sorpresa.

Y el Rey de España, el único que se quedó sentado cuando llegó la espada de Bolívar a la posesión presidencial. La misma con la que el libertador combatió al ejercito español hace más de 200 años. pic.twitter.com/uYO9ChehqV — Gener Usuga (@gener_usuga) 8 de agosto de 2022

Esta espada es el arma del héroe independentista Simón Bolívar. Robada en 1974 por la guerrilla del M-19, de la que Petro hizo parte, la espada fue devuelta en 1991 tras el desarme de esa organización. El ahora expresidente Iván Duque, acérrimo opositor de Petro, rehusó a cederla para la ceremonia, por lo que su presencia no estaba prevista en el formato inicial de la toma de posesión.

Finalmente fue llevada hasta la Plaza de Bolívar en una urna de vidrio por cuatro miembros de la guardia presidencial que acataron la primera orden del nuevo mandatario. Tras la jura del cargo y la imposición de la banda presidencial a Petro, el acto se suspendió para que llegara la espada de Bolívar: durante esos momentos se emitió un vídeo. El arma llegó entre vítores y con prácticamente todos los dignatarios en pie (tampoco se levantó el presidente argentino), se instaló en el centro del escenario y solo en ese momento el nuevo presidente colombiano inició su alocución.

Echenique insiste

Como veo que algunos medios, como @LaVanguardia o @elespanolcom, están publicando que Felipe VI sí se levantó ante la espada de Bolívar, voy a hacer un pequeño hilo para dejar claro que esto no es verdad.



Los dos momentos que recojo en este vídeo están separados por 1h. 🧵⬇️ pic.twitter.com/8aSoc4UK49 — Pablo Echenique (@PabloEchenique) 10 de agosto de 2022

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, recalca que el Rey, "en el primer momento", decide "voluntariamente faltar el respeto a un símbolo de la independencia y la soberanía democrática de muchos pueblos de Latinoamérica". En este sentido, explica que una hora después es cuando el monarca se levanta: "no es que decida mostrar su respecto a la espada de Bolívar poniéndose de pie. No. Es que acaba la ceremonia y, por eso, todo el mundo se pone en pie. En ese momento, casualmente, se llevan la espada, pero no tiene nada que ver".

Este es el vídeo completo de la toma de posesión de Gustavo Petro, producido por la TV colombiana y colgado en Youtube en el canal de Radio Televisión Española. El momento de la retirada puede verse en el minuto 2:39:00 y el de la entrada en el momento 1:37:10, una hora antes.