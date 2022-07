El PP cederá a Vox una Vicepresidencia de la Mesa del Parlamento de Andalucía, que se constituye este jueves, después de que ambos partidos hayan cerrado un acuerdo tras una etapa de negociaciones que ha llegado casi hasta el final de plazo, han informado a EFE fuentes populares.

El PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara, podía contar con cinco miembros de la Mesa y el PSOE con los dos restantes, pero en virtud de este acuerdo se quedarán con cuatro y Vox estará representado en el órgano rector de la Cámara.

El PSOE ya ha dicho que no iba a ceder ninguno de sus dos puestos, por lo que previsiblemente Por Andalucía será el único grupo parlamentario que no estará representado con voz y voto en la Mesa, junto a Adelante Andalucía, que no tiene grupo.

Los detalles del acuerdo entre PP y Vox todavía no se han dado a conocer, aunque el presidente en funciones de la Junta y líder del PP-A, Juanma Moreno, comparecerá este jueves ante los medios minutos antes de que se constituya la XII Legislatura.

Según este acuerdo, el PP se quedaría con la Presidencia, una vicepresidencia y dos secretarías; el PSOE tendría una vicepresidencia y una secretaría; y Vox una vicepresidencia.

El nuevo presidente del Parlamento será el hasta ahora consejero de Salud, Jesús Aguirre.