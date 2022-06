El Gobierno sigue sin tener en mente el cambio de la ley para modificar el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). No atenderá, pues, el requerimiento insistente de la Comisión Europea, que este mismo martes volvió a solemnizar la vicepresidenta y responsable de Valores y Transparencia, Vera Jourova, de que retoque el sistema y sean los jueces los que elijan a sus pares. El Ejecutivo aduce que ya cumple con ese modelo, ya que los magistrados participan en el proceso de designación de los 12 vocales del turno judicial, aunque no son ellos los que les votan, sino las Cortes Generales. Pero, en todo caso, la Moncloa hace hincapié en que el "drama hoy" es que no se produce la renovación en el CGPJ porque el PP "incumple la Constitución" desde hace "1.288 días", y eso es una "anormalidad democrática".

El equipo de Pedro Sánchez quiere apuntalar el mensaje de que no se trata de un "bloqueo entre partidos", porque el único responsable de la parálisis del Poder Judicial, subraya, es el PP, ya que el mandato de la actual cúpula judicial acabó en diciembre de 2018, hace tres años y medio (esos 1.288 días), y desde entonces ha sido imposible cerrar un acuerdo, en buena medida por la pandemia, el encadenamiento de convocatorias electorales y la superposición de excusas por parte de Génova en la época en la que Pablo Casado lideraba el partido. Pero desde hace "dos meses y medio" el "único responsable" de ese retraso, se afanó en repetir este martes la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, es Alberto Núñez Feijóo. Y es "incomprensible", agregó, que el PP pida un mes más para presentar su propuesta al Gabinete de coalición.

La advertencia de la Comisión Europea sonaba este martes más fuerte que nunca. Jourova visita este 14 de junio España: participó en un desayuno informativo, luego compareció en el Congreso y continuó su agenda con reuniones con ministros del Ejecutivo. La comisaria señaló en la Cámara baja que, en su informe de 2021, Bruselas "reiteró su preocupación sobre el hecho de que no se estuviera renovando el CGPJ". "Es clave que España se ocupe de esta cuestión para que el estamento judicial no sea politizado, para que no tenga esa vulnerabilidad", dijo a sus señorías, informa Europa Press.

Jourová señala que "tiene que haber un sistema de elección por parte de los homólogos, de acuerdo con los estándares del Consejo de Europa"

Jourova añadió que para la Comisión es "importante" que el nombramiento de las personas que componen el CGPJ "sea algo que se estudie prioritariamente". Así, avisó de que "en el informe se habló de que tiene que haber un sistema de elección por parte de los homólogos, de acuerdo con los estándares del Consejo de Europa". Dichos estándares suponen que al menos la mitad de los miembros del CGPJ sean designados por sus pares, por los propios jueces. Fórmula que sí reivindica el PP pero a la que tradicionalmente se opone el PSOE.

"Votado o seleccionado"

"En España, los jueces participan de la elección de su órgano de gobierno", sostuvo la portavoz, aunque admitió que "se hace también a través del órgano que representa al pueblo español, que es el Congreso, tal y como prevé la Constitución". El Gobierno se escuda en que, con la ley vigente, son los magistrados los que elevan a las Cámaras una lista corta de candidatos al CGPJ. Pero son después los grupos los que, de esa nómina, eligen a los que luego conformarán el órgano, y son los plenos de Congreso y Senado los que los votan por mayoría de tres quintos. Una fórmula que avaló el Constitucional y que el bipartito, ante el bloqueo del PP, intentó cambiar, para rebajar las mayorías, pero la tuvo que frenar ante la oposición tajante de la Comisión Europea, negativa rotunda que recordaba Jourova este martes.

"El drama en España es que el principal partido de la oposición se niega a cumplir la Constitución, y eso es inasumible en un Estado de derecho", denuncia la ministra Rodríguez

Fuentes de la Moncloa se remitían a su vez a una entrevista de la vicepresidenta comunitaria publicada ayer lunes en 'El País', en la que afirmaba que, de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, "la situación ideal es que uno más de la mitad de los miembros de los consejos [del Poder Judicial] sea votado o seleccionado por sus pares, los jueces".

Ahí está el matiz en el que se detiene el Ejecutivo, en esa disyuntiva: "Votado o seleccionado". Porque con la ley vigente los jueces sí seleccionan a sus candidatos, aunque luego los voten las Cámaras, recuerda el Gobierno. También Jourova defendía que los miembros del CGPJ deben ser "elegidos o seleccionados por un método bipartidista y no solo por un partido dirigente", de modo que "la mayoría requerida para renovar el CGPJ de tres quintos cumple con los estándares". Desde la Moncloa recalcaban, en consecuencia, que las condiciones que ponía la Comisión se cumplen en España.

Rodríguez sí concedió que "por supuesto que caben muchos debates al respecto", sobre el modo de elección de la cúpula judicial. "Pero el drama hoy no es el procedimiento de elección del CGPJ. El drama en España es que el principal partido de la oposición se niega a cumplir la Constitución, y eso es inasumible en un Estado de derecho. La Constitución no se puede cumplir a la carta, o a beneficio de inventario, la cumplimos todos y en todo caso, también el señor Feijóo".

"Anormalidad democrática"

El interlocutor de los populares, Esteban González Pons, aseguró este lunes que su partido elevaría en un mes una propuesta al Gobierno para "renovar, reformar y regenerar" la Justicia a la vez que se actualiza el CGPJ. Y advertía al Ejecutivo de que podría exponerse a una sanción en Europa si decidía renovar a los dos magistrados que le corresponden para el Tribunal Constitucional sin esperar al CGPJ, que no puede nombrar a los dos que le tocan al tener impedido hacer nombramientos por el cambio legal que socialistas y Unidas Podemos impulsaron el año pasado.

En la Moncloa no quieren adelantar antes de las andaluzas si habrá relevo unilateral del TC, porque el "debate" está en la renovación y la responsabilidad "es del PP"

La portavoz denunció la "anormalidad democrática" que supone que desde hace "1.288 días" el CGPJ no esté renovado, y ahora la culpa es directamente, dijo, de Feijóo. La ministra precisó que "la posición del Gobierno es que cada uno ha de cumplir con sus obligaciones", y la del líder del PP es acatar la Constitución. "¿Ahora necesita un mes más de incumplimiento? Esto es incomprensible —exclamó—. Lo que demanda el Gobierno para renovar con normalidad no solo el órgano de gobierno de los jueces sino también el TC es que el PP cumpla con sus obligaciones constitucionales".

Desde el Ejecutivo se deslizaba la idea de que ahora mismo no pretende impulsar la maniobra de renovación unilateral del Constitucional, movimiento que conllevaría sus riesgos, porque los actuales magistrados del tribunal de garantías podrían frenar la incorporación de dos nuevos compañeros (al tratarse no del relevo del tercio completo, sino de la mitad, por la imposibilidad de que el CGPJ pueda designar dos candidatos) y porque habría un seguro recurso. "El único debate es por qué hay un partido que no cumple con la Carta Magna. No vamos a entrar más que en la renovación, y la responsabilidad única es del PP", subrayaban. Sin embargo, ayer mismo la ministra de Justicia indiciaba que el Gobierno ve "bastante viable" el nombramiento de los dos magistrados que le tocan del TC. En cualquier caso, todo queda supeditado a lo que ocurra en las elecciones andaluzas de este 19-J.