El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este sábado que los socialistas "llevaban muchos años creyéndose que la Junta (de Andalucía) era del PSOE y han visto ahora que la Junta es de los andaluces" tras el primer mandato de Juanma Moreno como presidente regional.

En un acto junto al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, el líder popular ha señalado que "los socialistas han visto que después de 40 años, en tres años y medio, incluyendo la gestión de la pandemia, han mejorado todos los indicadores sociales y económicos" de la comunidad andaluza.

Feijóo, que ha llegado al Palacio de Congresos acompañado de un grupo de gaiteros tras reunirse con los integrantes de la Casa de Galicia en Córdoba, ha afirmado que "los socialistas están muy nerviosos y se les nota" porque "Andalucía tiene un presidente" con un balance, un programa y un proyecto, y frente a ello solo "hay un montón de partidos que se dedican exclusivamente a criticar al presidente".

Por ello, ha animado a que "el 19 de junio consigamos que Juanma Moreno sea el presidente de la Junta de Andalucía" y que no se despisten los esfuerzos en responder "a los insultos".

"Un presidente como Juanma Moreno no solo no insulta sino que no le dice a la oposición que estorba", ha resaltado Feijóo, tras subrayar que "no ha venido aquí a insultar a Pedro Sánchez", al igual que tampoco lo ha hecho "a decir 'sí, señor'", lo que, a su juicio, "es la mejor manera de servir a mi país".

Tras repasar los datos económicos negativos y criticar el "volantazo a la política exterior de España", ha asegurado que "decir la verdad no debe estorbar a nadie", que es lo que "se merecen los españoles" por ser los que van a pagar "los efectos de la mala política exterior de Pedro Sánchez".