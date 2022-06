Yolanda Díaz se lanzará a recorrer España el 8 de julio y la primera parada será Madrid, coincidiendo con la fiesta del Orgullo LGTBI. La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Unidas Podemos comenzará en esa fecha su proceso de escucha bajo el nombre 'Sumar' con el que pretende reunirse con colectivos de la sociedad civil. "Me vais a ver en toda España, de norte a sur, de este a oeste, en pequeños pueblos, en grandes pueblos...", ha dicho la también ministra de Trabajo sobre este periplo que le llevará por todo el país durante 6 meses, hasta diciembre, y tras el cual abrirá un proceso para que la ciudadanía elija si quieren que ella se presente a las elecciones generales de 2023.

El 8 de julio arrancamos 💜 #SUMAR — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) 9 de junio de 2022

Tras meses de espera y algún que otro retraso en la fecha de arranque, Díaz ha fijado en el calendario el día para iniciar su conversación con la ciudadanía. Y ni la fecha ni el lugar escogido son aleatorios. La vicepresidenta ha querido que coincida con la fiesta del Orgullo LGTBI que se celebra en Madrid todos los años. Fuentes de su entorno explican que la intención es dar comienzo con una celebración que reivindica "la libertad y los derechos".

Díaz ha explicado en una entrevista en LaSexta que será un acto público en el que intervendrán muchísimas personas, aunque no ha querido concretar si algunos de ellos serán los dirigentes de los partidos de Unidas Podemos. En varias ocasiones ha reiterado que este proyecto "está centrado en el protagonismo ciudadano". La vicepresidenta segunda ha apuntado que la intención es "ensanchar" el actual espacio morado y dirigirse a "la mayoría de la sociedad españoles". Ya en diciembre afirmó que ella no quiere estar "a la izquierda del PSOE" y que le regala a los socialistas "esa esquinita".

Sera en diciembre, después de 6 meses recorriendo España, cuando Díaz se enfrente a la cuestión de si se presenta a las elecciones generales de 2023 o no. Pero no será ella quien tome la decisión. Por primera vez, la vicepresidenta ha explicado por primera vez que será una decisión "colectiva". Tras criticar que fue señalada por Pablo Iglesias como líder de Unidas Podemos y vicepresidenta segunda "de una forma un poco extraña", Díaz ha apuntado que será a través de una "primarias" o algún "mecanismo de elección" que ella acepte tomar las riendas del proyecto de cara a los comicios. Aún así, no ha querido decir quiénes podrían votar o sobre qué plataforma constituiría su candidatura.

La relación con los partidos

A diferencia de lo que ocurrió cuando se desveló el nombre 'Sumar' por parte de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, medio de Prensa Ibérica al que también pertenece este diario, la vicepresidenta segunda ha asegurado que todas las formaciones que componen Unidas Podemos -Podemos, IU, En Comú Podem y Alianza Verde- han sido informadas sobre con antelación sobre la fecha. Eso sí, ha recalcado que los partidos, como le dijo Julio Anguita, "son herramientas" y no deben despistar el camino a recorrer.