De desear dar dos hostias a Ximo Puig a querer darle un abrazo. El policía local negacionista de Alicante se ha desdicho ante el juzgado, sosteniendo que nunca quiso amenazar al presidente de la Generalitat y que sus palabras fueron sacadas de contexto por los medios de comunicación. La Fiscalía había pedido la imputación del funcionario por un presunto delito de odio tras uno de sus mensajes en las redes sociales donde aseguró que quería dar dos hostias al presidente de la Generalitat por la implantación del pasaporte covid en la Comunidad Valenciana. A la salida del juzgado, aseguró a los medios de comunicación que a Ximo Puig lo que haría sería darle un abrazo y que “es uno de los mejores políticos que hemos tenido en este país”.

El agente municipal estaba citado a las doce del mediodía de este martes por el juzgado, en calidad de investigado. No era su primera citación por este mismo asunto. El pasado mes de abril debía haber comparecido pero no acudió a la citación. De haberse presentado aquella, habría tenido que ponerse la mascarilla, que entonces era obligatoria para acceder al edificio judicial. Tras ser apercibido de las posibles consecuencias penales, el agente acudió este martes a la segunda citación. Una fecha en la que el uso de la mascarilla es recomendado pero no obligatorio.

A esta segunda citación, el agente acudió sin abogado. Preguntado por la funcionaria judicial si quería que le asignaran uno de oficio, lo rechazó. Según las fuentes consultadas por este diario, hasta en dos ocasiones declinó la asistencia letrada y sostuvo que no lo necesitaba. Sin embargo, ya en sala, la magistrada le acabó asignando una abogada del turno de oficio que le asistió durante los quince minutos que duró el interrogatorio. Aunque no era el único investigado que estaba citado que se presentó sin abogado. La letrada que estaba de guardia para incidencias tuvo que asistir a otros citados por hechos presuntamente delictivos diferentes en el mismo juzgado.

Durante su declaración, el agente ha negado haber realizado amenazas al presidente de la Generalitat. Aseguró que el mensaje en las redes sociales del que se extractaron estas palabras era mucho más amplio y que se las había de contexto, acusando a los medios de comunicación de haber tergiversado su mensaje.

Se llama Rafa, es policía local de Alicante 👂👇👇👇👇👇👇👇👇 pic.twitter.com/ktJlZ1X8Q8 — El Elfo (@ElElfo14) 26 de diciembre de 2021

A la salida del Palacio de Justicia aseguró tras ser preguntado por este diario que “sabéis perfectamente por lo que estamos aquí, esto lo habéis fomentado, no vosotros que estáis aquí al sol conmigo (en alusión al redactor y al fotógrafo que le estaban preguntando), sino los medios de comunicación. Lo dice Rafa Navarro hacia los medios de comunicación. Lo estáis haciendo muy mal. Vais a pagar con karma. Pensadlo. Lo estáis haciendo muy mal, me estáis metiendo en un fregado de cosas que no tienen sentido. Por tanto, espero que Dios os perdone. ¿Queda claro?”, ha asegurado tratando de zanjar el tema. Al saber que las declaraciones iban a ser grabadas, él mismo ha sacado su móvil también para grabar la conversación.

Al ser preguntado por sus palabras hacia el presidente de la Generalitat, ha asegurado que “a Ximo Puig, si lo veo, le doy un abrazo. A ver si te queda claro para siempre. Le doy un abrazo”, ha aseverado tratando de zanjar el asunto, al tiempo que animaba a que le hicieran otras preguntas. Pero al ser preguntado por aspectos puntuales de la declaración, señalaba que no podía entrar en detalles porque estaba bajo secreto de sumario.

El agente ha negado que con sus palabras tratara de amenazar también a los hosteleros que reclamaran el pasaporte covid, señalando que ni sabía que eso se hubiera planteado y que el interrogatorio se había ceñido a sus palabras sobre el presidente de la Generalitat. En este punto, ha seguido “ensalzando” al presidente del Consell: “Ximo Puig que ahí lo tenemos de presidente de la Generalitat, Lo está haciendo bien. Posiblemente sea uno de los mejores políticos que hemos tenido en España y espero que no se muera nunca y que siga sacando votos para seguir. Señor Ximo Puig tiene usted mi apoyo. O sea, es usted de lo mejor que hemos tenido en el país. No puedo decir otra cosa. Lo que ocurre es que se ha tergiversado el tema, pero bueno, no pasa nada. Solucionado”.

El agente se ha marchado del Palacio de Justicia en bicicleta, asegurando que “vamos a fomentar el transporte verde”. Pero antes de marcharse ha lamentado que “con la de cosas importantes que hay y que os fijéis en estas mierdas. Es increíble”, en alusión a su comparecencia, matizando luego, “bueno vosotros no, sois currantes, como yo”.

En la actualidad el agente se encuentra de baja y pendiente de una sanción hasta que no se incorpore al trabajo.