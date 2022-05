José Luis Pérez, el informante con el que contactó José Manuel Villarejo en 2014 para obtener información sobre el entonces presidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, asegura a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, medio que pertenece al mismo grupo editorial, Prensa Ibérica, que este diario, que conoció a María Victoria Álvarez, la expareja de Jordi Pujol Ferrusola (primogénito del expresident Jordi Pujol Soley), en una reunión en la que también habría participado, según su versión, "el de Manos Limpias, Miguel Bernad": el secretario general de esta organización que años después fue condenado a cuatro años de cárcel en el caso Ausbanc. Precisamente, el 30 de enero de 2014 Villarejo escribió en su agenda: "Viki [Victoria Álvarez]. Comida y pago mes [fondos reservados]. Preguntó por contacto datos Rosell. Sigue muy conectada a Manos Limpias".

El informante de Villarejo relata que precisamente fruto de sus encuentros con Miguel Bernad y María Victoria Álvarez, Manos Limpias le terminó incluyendo como testigo en la denuncia que interpuso, en 2014, el pseudosindicato en la Audiencia Nacional contra Jordi Pujol Ferrusola. "No era por la 'Operación Cataluña', sino que era una forma de atacar a esa línea de flotación, pues era el hijo del expresidente de la Generalitat", relata Pérez.

Aparecen en la querella

Esta redacción ha confirmado que Bernad incorporó en su querella el nombre de José Luis Pérez como testigo. En la argumentación, se asegura que éste podría aportar información sobre personas que presuntamente habrían sido usadas como administradores de diversas sociedades de las que su verdadero titular sería Pujol Ferrusola, tales como la mercantil Disprofarm o SRL: "Esta última es una empresa cuyo domicilio social se encuentra en Rumanía con sede en Bucarest", dice la querella, que también explica que el testigo podría facilitar "datos de personas que supuestamente estaban haciendo de correo entre España y Andorra".

La querella fue desestimada, por lo que no acabó incluida en el caso Pujol que investigó el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional. Manos Limpias también interpuso acciones legales contra Sandro Rosell, que fueron archivadas, por el fichaje del brasileño Neymar Junior por parte del FC Barcelona.

Miguel Bernad ha reconocido a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA haber participado en una reunión con María Victoria y José Luis Pérez para obtener datos de las actividades presuntamente irregulares de Jordi Pujol Ferrusola. Por el contrario, ha rechazado que en la entrevista hubiera participado Villarejo, como asegura José Luis Pérez: "Él me investigó a mí", ha contestado.

Contactos en la Audiencia Nacional

"Con María Victoria Álvarez me vi posteriormente en otra reunión en la que también estuvieron Villarejo y Bernad. Pero mi intención al reunirme con Villarejo era hacerlo con un abogado y periodista que me podía echar una mano y que tenía muy buenos contactos para entrar en la Audiencia Nacional", resalta Pérez. De hecho, la investigación del caso Tándem ha puesto de manifiesto que Villarejo mantenía buenas relaciones con magistrados de la Audiencia Nacional, como fue el caso de Fernando Andreu, pero también con jueces ordinarios de Madrid e incluso con funcionarios o responsables de seguridad en los juzgados de Plaza de Castilla.

"Villarejo no quería investigar nada. Yo me doy cuenta desde el primer día, y tengo grabada a María Victoria Álvarez, y luego ella me lo confirma. Porque se me presenta como Javier Hidalgo, y me dice que es abogado y periodista. Pero cuando salgo del Hotel Fénix, lo hago con la idea en la cabeza de que este individuo está vinculado, o bien al CNI o a la Policía. Pero para mí era Javier Hidalgo. De hecho, tengo grabada a María Victoria Álvarez una conversación en la que me dice que [Villarejo] tiene muy buenas relaciones en el Ministerio del Interior, en la Audiencia Nacional, que es donde se mueve como si fuera por su casa. Y no es hasta que se publica que Javier Hidalgo es el comisario Villarejo, cuando yo ato cabos", prosigue Pérez.

Periodista y abogado

El informante de Villarejo reitera que en ningún momento llegó a saber de forma fehaciente que la persona con la que se reunía era comisario de Policía, y que estaba inmerso en plena 'Operación Cataluña' contra el independentismo. Para no dejar pistas, el ex mando policial utilizó una de sus identidades falsas. El Ministerio del Interior facilitó a Villarejo varios DNI. Uno de ellos con el nombre "José Javier Hidalgo", identidad que habría utilizado para reunirse con José Luis Pérez y obtener, entre otras cosas, información sobre el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell.