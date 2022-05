La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que investiga las supuestas irregularidades en el Consell Esportiu de L'Hospitalet de Llobregat que archive la causa a la alcaldesa, Núria Marín (PSC), al no apreciar que hiciera caso omiso de la denuncia del regidor Jaume Graells sobre el presuntos desvío de fondos de la entidad de promoción del deporte. Y agrega que "no hay ni un solo dato que permita deducir -nunca suponer o presumir- que por parte de la investigada se actuó en flagrante o evidente contradicción con el derecho, ni en la omisión de trámites en los distintos expedientes de subvención (sobre los que, por otra parte, no tenía ninguna competencia) ni en la adopción de resolución alguna, puesto que ninguna aparece en los expedientes tramitados", sostiene el fiscal Luis García Cantón.

En su escrito, el fiscal expone que para que se dé la omisión del deber de perseguir delitos es preciso que la persona que recibe la denuncia de supuestas anomalías no haga movimiento alguno para investigarlas. Esto no ocurrió, argumenta, en el caso de Marín, pues impulsó la puesta en marcha de una auditoría en el Consell, una entidad sin ánimo de lucro, además de instar a Graells a denunciar los hechos ante la policía. “La actitud, comportamiento y decisiones” de Marín, insiste la acusación pública, “no pueden tener encaje en la idea de una dejación de funciones patente, manifiesta y total”. Asimismo detalla, que la alcaldesa, tras escuchar a Graells y mantener una conversación con los posibles responsables de las irregularidades (el que era teniente de alcalde, Cristian Alcázar, y el concejal Cristian Plaza), instó a que se realizara una auditoría de las cuentas del Consell, “cumpliendo con la obligación de controlar el buen fin de las subvenciones concedidas”. Sin dejación de funciones La fiscalía resalta que Marín actuó "sin ningún ánimo de ocultación de los hechos que se pusieron en su conocimiento y, en consecuencia, sin hacer dejación de sus funciones", y sostiene además que sería "excesivo" atribuirle una presunta prevaricación y malversación "alegando como único motivo" que como alcaldesa es la máxima responsable de las decisiones que se adoptan en el ayuntamiento. En un anterior escrito, el fiscal ya apuntaba que la investigación que se está llevando a cabo se centraba, "no tanto en la legalidad de la vía elegida para conceder la subvención anual (ni siquiera en posibles irregularidades en la tramitación de los expedientes), sino en la posibilidad de que cantidades destinadas a actividades deportivas "pasaran a engrosar el patrimonio privado de alguna de las personas" imputadas, "aprovechando su posición de privilegio" dentro del organigrama del Consell Esportiu. De esta manera, la acusación solicitaba que se limitara la pericial encargada a la Intervención General del Estado a una serie de cuestiones, como el cumplimiento del objeto de la subvención, si se desvió parte de la misma a fines distintos a lo previstos o si el Ayuntamiento comprobó la "adecuada justificación" de esas partidas. Descarta, a su vez, irregularidades en la gestión de otras subvenciones percibidas por el Consell por parte de la Diputación de Barcelona o la Generalitat.