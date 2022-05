La dirección de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) ha propuesto la celebración de dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la Junta los días 6 y 13 de junio, al comienzo y el final de la campaña electoral para los comicios autonómicos del 19-J.

La propuesta está incluida en el plan de cobertura de Canal Sur Radio y Televisión para las próximas elecciones andaluzas y la ha dado a conocer este miércoles el director general de la cadena autonómica, Juan de Dios Mellado, en la reunión del consejo de administración del ente público.

Ha sido comunicada también a los partidos políticos con representación parlamentaria para que expresen su opinión sobre la conveniencia o no de estas fechas, incluido Adelante Andalucía, que no cuenta con grupo parlamentario, ya que sus representantes son diputados no adscritos.

De acordarse definitivamente la propuesta a los dos debates acudirían los candidatos Juanma Moreno (PP); Juan Espadas (PSOE) y Juan Marín (Ciudadanos), así como las candidatas Macarena Olona (Vox), Inmaculada Nieto (Por Andalucía) y Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía).

Según la RTVA, Canal Sur Televisión ofrece dos debates en cadena con los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía por parte de las fuerzas políticas que consiguieron representación en el 2018 y se celebraría a las 21.30 horas de los lunes 6 y 13 de junio con un formato similar al de anteriores citas electorales.

Los debates se emitirían simultáneamente por Canal Sur Radio, la plataforma CanalSurMas y Canal Sur 2 con traducción al lenguaje de signos.

También ofrece la grabación y posterior emisión de ocho debates en sendas desconexiones provinciales, uno por cada provincia andaluza, a los que se invitaría a candidatos/as de las fuerzas políticas con representación en el Parlamento de Andalucía, cuya emisión sería el viernes 10 de junio.

Además, el ente público oferta a los partidos entrevistas de 30 minutos a los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, que se emitirían en horario prime time tras el informativo "Canal Sur Noticias 2", entrevistas que se celebrarían los días 7, 8, 9, 14, 15 y 16 de junio.

Este plan de cobertura deberá contar con visto bueno de la Junta Electoral de Andalucía antes de su aprobación definitiva en el consejo de administración de la cadena autonómica.