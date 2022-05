Margarita Robles se negó a decir que la salida de Paz Esteban como directora del CNI se debía a una destitución y se cansó de repetir que era "una sustitución", pero el Boletín Oficial del Estado deja claro que fue un cese. El texto del BOE recoge que fue un cese a propuesta de la Ministra de Defensa y por acuerdo del Consejo de Ministros, y el nuevo nombramiento de Esperanza Casteleiro, persona de confianza máxima de Robles, como nueva directora del Centro Nacional de Inteligencia.

En la rueda posterior al Consejo de Ministros, Margarita Robles se limitó a exponer la marcha de Paz Esteban, pero no expuso argumentos a su salida: "No acepto que se hable de destitución, es una sustitución. El nombramiento es el de mi secretaria de Estado en Defensa y antes mi directora de gabinete, creo que con eso lo he dicho todo". El BOE publica en el "Real Decreto 351/2022, de 10 de mayo, por el que se dispone el cese de doña Paz Esteban López como Secretaria de Estado Directora del Centro Nacional de Inteligencia", tal y como recoge El Periódico de España.

El BOE publica el cese de Paz Esteban como directora del CNI. @COPE 👇 pic.twitter.com/tX4Pv6hTUG — Ric Rodríguez Maeso (@rrodriguezmaeso) 11 de mayo de 2022

El Gobierno está recibiendo presiones para que tras la destitución de Paz Esteban, Margarita Robles sea la siguiente. La ministra de Defensa no se plantea una salida del Gobierno y lo dejó claro con sus palabras de este martes: "En estos cuatro años lo único que he hecho ha sido servir a mi país, trabajar por mi país y estar con los ciudadanos en momentos más difíciles. El día que no pueda salir a la calle porque me digan que como ministra soy un desastre, me lo replantearé".