Yolanda Díaz comenzará su proceso de escucha después de las elecciones de Andalucía. La vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos ha anunciado que después de los comicios cogerá su coche para recorrer España e iniciar una conversación con la ciudadanía para conformar una plataforma electoral de cara a las generales de 2023. La también ministra de Trabajo ya avisó de que este proceso podría durar hasta seis meses y, por lo tanto, estar finalizado antes de que termine el año. Será entonces, ha repetido hasta la saciedad, cuando decida si da un paso adelante y se presenta como candidata.

Con su propio coche, haciendo uso de sus recursos y con un equipo de personas externas al ministerio de Trabajo, Díaz se lanzará a recorrer todos los territorios en un proceso que llevaba anunciando desde septiembre y que tuvo que retrasar, primero, por la negociación sobre la reforma laboral y, después, por el estallido de la guerra de Ucrania.

"Es un proceso en el que voy a recorrer todo el país, que voy a ensanchar la mirada, que voy a escuchar a todos los colectivos sociales y tiene como gran reto levantar una propuesta de país para los próximos diez años", ha resumido Díaz en una rueda de prensa para informar sobre la elaboración del Estatuto del Becario. Además, ha insistido en que será un proceso que "van a construir las personas con sus manos, con sus corazones, y con su inteligencia". "Va a ser un proceso de la gente en el que yo solo soy una herramienta", ha recalcado.

Fuentes cercanas a la vicepresidencia apuntan que aún no está cerrada la ciudad en la que arrancará el viaje de Díaz por España. "Vamos a ir un poco acompasados por el jazz y la improvisación", ha avisado la propia líder morada antes de defender que esto será lo que haga "especialmente singular" este camino. Algo más atada está la estructura que tendrá el proceso. Las mismas voces sostienen que se tratarán, principalmente, de actos, tanto con colectivos concretos como con la ciudadanía en general, en el que se hable de propuestas y de políticas. Todo ello por encima de las habituales disputas por las listas electorales.

Andalucía y el frente amplio

Con la coalición en Andalucía pendiente de un hilo después de que no se registrara a tiempo el acuerdo alcanzado 'in extremis' por Podemos, IU, Más País y otras tres formaciones, la líder de Unidas Podemos se ha querido desmarcado de lo ocurrido. "El proceso de escucha que voy a iniciar con carácter inmediato nada tiene que ver con esto", ha dicho, pese a que ella misma ha participado de las negociaciones que dieron como resultado un pacto por el cuál sería Inma Nieto (IU) quien encabezaría el proyecto andaluz.

"Muchas veces me han escuchado decir que probablemente estas cosas son las que alejan a la ciudadanía de los partidos políticos. Con esto me quedo. En lo que me interesa y en lo que estoy es en este proceso de escucha", ha llegado a decir, en referencia a las dificultades que tuvieron Podemos, IU y Más País para cerrar un acuerdo que ahora mismo está en el aire después de que la Junta Electoral de Andalucía no haya aceptado un escrito para subsanar el error e introducir a los morados en la coalición. Aún así, ha puesto en valor que alcanzaran un entendimiento.

A renglón seguido, ha lanzado un aviso a todas las formaciones que quieran formar parte de su proyecto: "Los partidos tendrán que estar, pero no son el ser". Es decir, lo que viene repitiendo desde hace meses, que los partidos no serán los protagonistas de su futura plataforma.