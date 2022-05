El presidente de ERC ha ironizado este sábado sobre el escándalo del espionaje político y, en una alusión al hecho de que el Gobierno que presidía Mariano Rajoy no logró evitar el referéndum del 1-O (de 2017), ha afirmado que "nos espían mucho, pero urnas no pillaron ni una".

Junqueras se ha referido al espionaje político y al referéndum del 1-O en un "encuentro de municipios republicanos" celebrado en Reus (Tarragona), en el que también ha intervenido por videoconferencia desde Ginebra (Suiza) la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

"Nos espían, no solo ahora sino desde siempre y todos lo sabemos y somos conscientes", ha afirmado el líder de ERC un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se emplazaran a mantener próximamente una reunión para analizar este asunto.

Según Oriol Junqueras, "no sólo nos espían, sino que también pegan a la gente que va a votar, nos encierran en la cárcel o nos mantienen en el exilio, nos persiguen, nos procesan, se quieren quedar con nuestra casa y la de nuestros hijos, nos inhabilitan, y nos prohíben dar clases en la universidad".

Todo esto "lo hacen, pero ¿y qué?", se ha preguntado, "porque esta persecución la podemos vivir con orgullo, porque estamos convencidos de que lo que hemos hecho es lo que teníamos que hacer, y de que la mayoría de la gente nos entiende y nos acompaña" y esto "da sentido a los esfuerzos y sacrificios".

"Tienen miedo a la democracia -ha subrayado Oriol Junqueras-, y nos espían mucho, pero urnas no pillaron ni una", una frase que a continuación ha sido corroborada por Marta Rovira al añadir: "No sólo no pillaron ni una, sino que nosotros sabemos por qué no pillaron ni una".

Junqueras se ha mostrado irónico también al referirse al espionaje con el software Pegasus, cuando ha dicho que "si quieren saber algo que vengan y nos lo pregunten" puesto que "la ventaja de hacer cosas nobles es que podemos explicarlas siempre y a todo el mundo".

Para el líder de ERC, "si nos espían es porque saben que podemos ganar, y transformar la realidad, y porque saben que podemos construir una república catalana al servicio de la gente, una república mucho mejor que su monarquía".

Marta Rovira, por su parte, se ha mostrado convencida de que si hay espionaje es porque quienes deciden hacerlo "creen" que las fuerzas independentistas son "una amenaza" y que la celebración del referéndum del 1-O les hizo "muy fuertes".