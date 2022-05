“Los ciudadanos tienen hambre de cambio político y nosotros somos una fuerza imparable si persistimos en nuestra serenidad, en nuestras ganas de cambiar las cosas”, dijo el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al cerrar el 13 Congreso local de la formación en Pontevedra, que este sábado eligió como presidente local a Rafa Domínguez, con el 97,3% de los votos.

En un discurso realizado en gallego y en castellano, para referirse a las cuestiones locales o estatales, Núñez Feijóo pidió a la militancia que “ante la crispación, serenidad y sosiego” porque “cuando uno está convenido de lo que hace ha de aportar serenidad”. Por eso, aseguró el líder nacional del partido, los rivales políticos “van a recibir de nosotros propuestas y no broncas”.

Ante los afiliados de Pontevedra, Feijóo aseguró que tras su incipiente etapa en la política estatal “percibo la ilusión de la gente, las ganas de cambiar las cosas; hay ganas de estabilidad política y los ciudadanos nos ven como un partido unido, de alternativa, que defendemos sus intereses, que sabemos que los intereses de cada territorio es compatible con la unidad nacional” y así aseveró que el Partido Popular siempre aspira a gobernar con el afán de “dejar España mejor que la que nos encontramos”.

El presidente nacional del PP agradeció al flamante presidente local Rafa Domínguez “su compromiso” con el partido y con Pontevedra y le recordó que “acabas de ganar un congreso y eso es una fiesta de un día, pero ganar un congreso no es un premio, es asumir una gran responsabilidad, con nuestros afiliados y simpatizantes, que nos dan lo único que tienen que es su confianza”. Y bromeando sobre su presencia en el congreso local, Núñez Feijóo apuntó que “cuando oí que estaría aquí el presidente nacional automáticamente pensé en Rajoy, pero no, resulta que el presidente era yo”. También bromeó al señalar que “dice que me estoy despidiendo de Galicia todos los días, pero eso no se hace ni en 16 días ni en 13 horas”. En todo caso, añadió, “un gallego nunca se va de Galicia”.

“Rafa: tienes la responsabilidad de abrir una nueva etapa en Pontevedra, de ponerte al servicio de la gente de Pontevedra, que demostrar que una nueva Pontevedra es posible, la de la justicia, de la sanidad, del transporte público, de la industria que no cierra, sino que abre, Pontevedra necesita una nueva etapa”, dijo Feijóo al nuevo presidente local del PP.

A este congreso local asistieron también Alfonso Rueda, Mariano Rajoy y Ana Pastor.