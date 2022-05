José Manuel Albares no percibe ningún coste reputacional de España en el Exterior tras el espionaje con el sistema Pegasus del presidente del Gobierno, ministros y líderes independentistas. “Soy el ministro de Exteriores [...] y no he recibido ningún matiz ni ninguna duda sobre la reputación o la solidez de España en ciberseguridad”, ha dicho responsable de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. “Los rankings nos sitúan entre los países más exigentes y mejor dotados en este aspecto. No he recibido la más mínima duda a este respecto”, dice, tal y como recoge El Periódico de España.

El ministro ha dicho que su teléfono ya ha sido revisado, el pasado domingo, y que ya le ha sido devuelto, pero no ha explicado si ha habido o no detección de acceso de Pegasus. Sobre la posibilidad de que sea el Gobierno de Marruecos el que esté detrás de las intervenciones de los teléfonos, Albares ha rechazado entrar en “conjeturas”, porque “las relaciones internacionales se basan en hechos, no en conjeturas. Lo primero es esclarecer los hechos, y después se tomarán las decisiones que se tengan que tomar”. A este respecto, el ministro ha confirmado que el día 10 de este mes verá a su homólogo marroquí, en el marco de la reunión de la coalición contra el Daesh en Marrakech. Allí probablemente traten también la evolución de la hoja de ruta conjunta para el restablecimiento de relaciones y para solventar los problemas bilaterales. “Los grupos de trabajo llevan semanas reuniéndose con Marruecos y la hoja conjunta se está desarrollando con total normalidad”, ha dicho a este respecto. A preguntas de los periodistas sobre por qué no se han abierto las fronteras de Ceuta y Melilla, Albares ha afirmado que todo transcurre con la normalidad prevista. “Hablamos de asuntos que requieren pensamiento, estrategia y gradualidad. En el comunicado se hablaba de apertura ordenada y gradual, y eso es lo que se está haciendo”, ha subrayado, antes de recordar que el grupo de asuntos migratorios llevaba dos años y medio sin reunirse, y el de aguas territoriales, 15. Este proceso “requiere de reflexión para soluciones que satisfagan a nuestros ciudadanos, especialmente Ceuta y Melilla y Canarias”, ha dicho. Cumbre de la OTAN Albares ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa posterior a la recepción de su homólogo, el Ministro de Asuntos Exteriores de la República Helénica de Grecia, Nicolaos Dendias. Con él ha repasado la cumbre de la OTAN de junio en Madrid, donde se definirá el concepto estratégico para la organización en la última década y en la que España quiere que se incluya el “flanco sur”, las amenazas que pueden venir del norte de África y Sahel, donde Rusia tiene cada vez más peso a través de los mercenarios de la organización Wagner. “El 29 y 30 de junio se va a plasmar en la cumbre de la OTAN una unidad sin fisuras. Lo que está en juego son dos modelos, uno autoritario y nacionalista, el que representa Vladímir Putin”, y el de la Unión Europea, de democracia y libertad cree Albares. “Una cosa tiene que quedar clara: los aliados de la OTAN nunca hemos querido esta guerra”, ha dicho. "No hemos hecho nada que pueda resultar amenazante, tampoco Ucrania. Esta guerra solo ha sido querida por una persona, que es Vladímir Putin”. Con Dendias ha hablado también de la cumbre Med-9 de los países del Mediterráneo que tendrá lugar en septiembre, ha dicho Albares. El representante heleno ha pedido a los países candidatos a la Unión Europea que se alineen con la posición respecto a Ucrania compartida por el club de los 27. Dendias se ha quejado también de los vuelos no autorizados de Turquía sobre el espacio griego. “La guerra de Rusia va en contra de todos los valores rusos”, ha dicho Dendias.