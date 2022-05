El exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, autodenominado yonki del dinero, se ha mostrado arrepentido ante el tribunal que le juzga por la pieza de Thematica del caso Imelsa y ha denunciado "presiones" para acusar a políticos, empresas y partidos: "Durante seis años tenía que decir que sí a todo (...) La cuestión era perjudicar a toda la mayor gente posible".

Benavent se ha pronunciado así en la segunda sesión del juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia por Thematica, pieza en la que hay nueve acusados por el presunto desvío de fondos para el abono de campañas electorales del Partido Popular en las elecciones municipales de 2007 y en las generales del año 2008; así como por presuntas irregularidades en adjudicaciones de contratos municipales.

El acusado, con semblante serio y con papeles en la mesa, lo primero que ha hecho es decir a la presidenta del tribunal que los hechos por los que está sentado en el banquillo de los acusados "no son ciertos". Tras ello, ha advertido de que únicamente iba a responder a las preguntas formuladas por su letrado y el resto de abogados cuyos acusados no se han conformado con Fiscalía.

En ese momento, el Ministerio Público ha querido dejar constancia de las diferentes declaraciones que ha prestado Benavent en el juzgado en las que aseguraba que no había recibido coacciones ni amenazas por lo que narraba. Se da la circunstancia de que el acusado modificó su versión acusatoria hace unos meses, cuando cambió de abogado, y aseguró que las grabaciones que originaron la causa habían sido manipuladas.

A preguntas de varias defensas, Benavent ha pedido perdón "a tanta gente" por sus acusaciones iniciales que ahora no mantiene. "Mis declaraciones fueron en circunstancias especiales, manipuladas por mí, en connivencia por mi exdefensa y en colaboración con la Fiscalía, donde se me prometieron cosas, rebajas sustanciales de penas y de no ingreso en prisión", ha asegurado.

Y ha proseguido: "A mí cuando me citaron para una declaración en el juzgado, cinco minutos antes de entrar, se me citó por la Fiscalía y se me dijo que estaban en una investigación muy profunda que afectaba a mucha gente y me preguntaron si quería colaborar. Si colaboraba, habría rebajas sustanciales de pena, hasta dos grados. Como yo ya colaboraba anteriormente, acepté".

A partir de ahí, ha añadido, había un guion y "la cuestión era perjudicar a toda la mayor gente posible, ya fueran políticos, empresas, personas, partidos, etc. A todo el mundo. Cuanto más grande fuera esto, mejor para todos".

"Llegaba a la Guardia Civil y había algún guion predeterminado. Tras horas de declaración, me ponían un papel y yo decía que sí. Lo que quería era acabar pronto y volver a casa", ha añadido momentos antes de ensalzar el trabajo de la UCO, sobre quien ha mostrado su "respeto" por su "profesionalidad".

En ese momento, el acusado ha afirmado que no se sentía bien, ya que no estaba "en plenas facultades" y ha puesto el ejemplo de que cuando le citaron a declarar el día que detuvieron al expresidente de la Generalitat y exministro con el PP Eduardo Zaplana por el caso Erial, no había dormido en toda la noche: "No estaba en condiciones de declarar nada. Estaba con unos amigos había estado toda la noche sin dormir", ha agregado.

Por otro lado, el acusado ha negado que Imelsa pagara ningún tipo de factura al PP ni a ningún partido: "Era imposible que se pagase por parte de Imelsa ninguna factura a ningún partido. El interventor no podría dar viabilidad a esas facturas", ha aseverado.

"No tengo nada que ver ni sé nada del PP de Moncada ni de Vilamarxant ni de Juan José Medina. Imelsa no pagó ninguna factura al PP", ha dicho, al tiempo que ha añadido que desconoce si Thematica era afín a los 'populares'. "Creo que Thematica ha trabajado para todos los gobiernos de todos los colores de toda España. Su experiencia en eventos está más que demostrada", ha apostillado.

Interpelado por si alguna empresa pudo solicitar el pago por parte de Imelsa de las campañas del PP en Moncada y Vilamarxant, Benavent ha dicho que no tiene "ni idea". "Lo desconozco". Ha manifestado que Medina, acusado en el procedimiento, no habló con él para orquestar ningún pago de campaña, ni tampoco el expresidente del PP provincial de Valencia y exalcalde de Vilamarxant Vicente Betoret --no imputado en el procedimiento al haber prescrito los hechos--.

"Como seguro de vida"

Una parte del interrogatorio a Benavent se ha centrado en las grabaciones que hizo a otras personas y que entregó posteriormente a la Guardia Civil y a la Fiscalía. Al respecto, ha manifestado que las hizo "como seguro de vida" y que las almacenaba en el chalet de su exsuegro.

Ha indicado que cada vez que utilizaba las grabaciones, las manipulaba: "Eran varios USB donde había información mía, correos, fotografías y cuestiones privadas. Mi exsuegro sabía dónde estaban y en algún momento le dije que servían como seguro de vida por si nos pasaba algo", ha afirmado. "Las grababa en un Nokia y en una grabadora de cinta normal. Las introducía al ordenador, las manipulaba, cortaba y pegaba lo que me interesaba", ha explicado.

Contratos

Por otro lado, a Benavent se le ha interpelado por contratos adjudicados a Thematica desde Imelsa, cuando la empresa estaba dirigida por el acusado Rafael García Barat. Ha aclarado sobre Thematica que no participó como socio en la constitución, sino que compró posteriormente un porcentaje del 20%. Luego se lo vendió a García Barat.

Sobre los contratos, el acusado se ha referido a un evento relacionado con árboles monumentales, Metamorphosis. García le pasó un presupuestos de 165.000 euros y no tuvo que sacarlo a contratación. "Así que no hay fraccionamiento", ha apostillado. También ha aseverado que en Imelsa, a parte del funcionario que fiscaliza las cuentas, la Intervencion de la Diputación también fiscalizaba y no se hubieran transferido fondos públicos si las facturas hubieran sido erróneas", ha dicho. Ha negado sobrecostes en facturas, comisiones o desvío de fondos.

Por otro lado, a Benavent se le ha preguntado por dos apartamentos que adquirió en Xàbia con fondos presuntamente ilícitos, y ha indicado que el primero lo compró con sus ahorros a través de una mercantil, Berceo, sobre la que estaba al frente José Estarlich, porque él no quería figurar como propietario. Sobre el segundo apartamento ha dicho que fue un "capricho" de Estarlich y su mujer --secretaria suya en la Diputación-- y que ellos "se encargaban de toda la operativa, en connivencia. Mi secretaria me pasaba facturas y yo confiaba en ella", ha expuesto.

"No había caja B en el PP"

En la sesión de este miércoles también ha declarado como acusado Juan José Medina, quien en el momento de los hechos investigados, en 2007, ocupaba el cargo de secretario de organización y coordinador de campaña. También se presentaba como candidato a Moncada.

Ha indicado que contrataron con Thematica, empresa que se la recomendaron "desde el mundo de la comunicación" y no Benavent --frente a lo que inicialmente dijo en instrucción--.

También ha afirmado que "nunca ha existido una caja B en el PP" y que "nunca" ha hablado con Benavent sobre la financiación del partido "ni de nada". "Otra cosa es que haya podido hablar con Alfonso Rus sobre problemas económicos", ha especificado.