Margarita Robles no tenía previsto hablar sobre el espionaje que ha sufrido en su teléfono móvil con la herramienta Pegasus, pero no ha tenido otra salida que dar explicaciones en su comparecencia en el Congreso de los Diputados. "Me siento muy orgullosa de los trabajadores del CNI, ha dicho la ministra de Defensa en la Comisión de Defensa. El Gobierno de España confía en cerrar el acuerdo de fronteras con Marruecos pese a las suspicacias por Pegasus.

Los socios del Gobierno piden dimisiones cuanto antes y ERC señala a Robles y a la directora del CNI La ministra de Defensa había solicitado comparecer en la Cámara Baja para informar sobre la aprobación de la Brújula Estratégica de la Unión Europea y sus efectos sobre la proyección de las Fuerzas Armadas en las misiones internacionales, pero la actualidad le ha hecho responder sobre el Caso Pegasus. "No hay más que mirar las normas y en las normas está perfectamente recogido todo", ha respondido Robles a su llegada al Congreso para comparecer en la Comisión de Defensa, en la que, aunque el objeto inicial era informar sobre la brújula europea, el espionaje a políticos independentistas y también al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a ella misma, centrará la sesión. Robles no ha querido precisar más sus afirmaciones al señalar que "yo no soy las normas, van ustedes a las normas y lo miran y ahí se les aclaran todas las dudas", con lo que ha dejado entrever que las competencia de la seguridad de las comunicaciones del Gobierno no depende de su departamento. "La ventaja de una democracia es que todo está en la ley, todo está en las normas y, por tanto, no hay más que echar un minuto de tiempo y buscar las cosas", ha insistido. En su intervención en la sesión de control del Congreso de la pasada semana soliviantó a algunos grupos, incluido Podemos, socio de Gobierno. "¿Qué tiene que hacer un Estado, un Gobierno cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia (...), cuando realiza desórdenes públicos, cuando alguien está teniendo relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania?", se preguntó Robles en respuesta a la diputada de la CUP Mireia Vehí.