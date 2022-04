Otra vez en el alambre. Otra vez una votación importante en peligro. El Gobierno se halla ya a menos de 24 horas de que el pleno del Congreso se pronuncie sobre el real decreto ley de medidas de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra, y sigue sin tener los apoyos garantizados. Por eso el Ejecutivo está intentando sortear por todos los medios el desastre, redoblando los contactos con los grupos para asegurarse que el texto no sale tumbado, porque de caer la lectura sería obvia: se trataría de una derrota dolorosísima para Pedro Sánchez, una muestra inequívoca de debilidad. Una señal de fragilidad en plena tormenta por el 'Catalangate', en un momento en el que la presión del independentismo (y, en concreto, de ERC) y de Unidas Podemos se eleva cada día, y justo a las puertas de unas elecciones en Andalucía en las que el PSOE se juega remontar en un granero histórico suyo.

En la Moncloa y en la dirección del Grupo Socialista eran conscientes en los últimos días de que una votación que se presumía sin complicaciones se estaba torciendo. Pero en las últimas horas todo ha ido a peor. El portavoz de ERC en la Cámara baja, Gabriel Rufián, dejó un recado diáfano este miércoles durante la sesión de control al Ejecutivo: "De momento, pídale el voto al señor [Alberto] Casero". Es decir, que podía repetirse el escenario de la diabólica votación de la reforma laboral, cuando los republicanos rechazaron el texto, que solo pudo ser salvado por el error de aquel diputado del PP. Pedro Sánchez pidió al parlamentario republicano "reconstruir la confianza" y recalcó su apuesta por el diálogo.

Pero esas palabras no valieron de nada a ERC, y menos aún después de que la titular de Defensa, Margarita Robles, deslizara que sí se vigiló al independentismo en 2017 y 2019, palabras que para la formación de Pere Aragonès y para Unidas Podemos es tanto como "justificar" el espionaje. El 'president' ha pedido la cabeza de la ministra y los morados no son tan explícitos pero la sitúan como la máxima responsable y creen que se deben asumir responsabilidades políticas.

El Gobierno vio las orejas al lobo y, al no querer "depender del PP", intensificó los contactos con los grupos. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños improvisó la ronda a primera hora de la mañana, tras comprobar en el pleno el tono usado por Rufián y por Jon Iñarritu (EH Bildu) en sus intervenciones durante la sesión de control al Ejecutivo. El ministro mandó varios ‘whatsapps’ y se citó con algunos portavoces. Edmundo Bal (Ciudadanos) fue el primero en pasar por el despacho. El partido naranja había anunciado esta semana que votaría no al decreto y ahora si se reposiciona en la abstención puede ser decisivo.

Negociación en marcha

Bal le exigió en primer lugar que el Ejecutivo alargue la vida útil de las centrales nucleares, para intentar mitigar el alza del precio de la luz, algo a lo que el ministro se negó de forma rotunda. Pese a ese rechazo, el diputado liberal le recordó que aún hay margen para poder negociar la abstención de Ciudadanos (9 diputados), que podría ser decisiva en la votación de mañana jueves. En concreto, le recordó que ya le pidió hace más de un mes que incluyera en el real decreto ley otras medidas como el ajuste de las tarifas de IRPF para mitigar la inflación, la prórroga de la bajada del IVA a la luz hasta finales de 2022 o la eliminación de trabas “burocráticas” para invertir en energías renovables.

Bolaños se reunió a continuación con Rufián. Según relataron después fuentes de la formación soberanista, el titular de la Presidencia le argumentó que el electorado de ERC no entendería que no apoyasen el plan de choque por la guerra de Ucrania, que contiene medidas como la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, el tope a los alquileres o el aumento del ingreso mínimo vital. Pero ERC no comparte esa lectura y aduce que el enfado en la cúpula y en sus bases es mayúsculo por el presunto espionaje masivo a dirigentes y activistas independentistas.

Es más, el partido cree que en Cataluña un eventual no al decreto no le pasará factura porque sus cuadros y simpatizantes se sienten muy irritados con la actitud del Ejecutivo. Y sobre todo con Robles. En la conversación con Bolaños, Rufián comentó las "burradas" que había vertido la ministra en el pleno. Pero el diputado no quiso confirmar si la mano derecha de Sánchez había disculpado o desacreditado a su compañera de Gabinete, para ser "elegante", indicaron desde su entorno.

Al PP, que todavía no ha aclarado si se abstendrá o votará ‘no’, la encargada de convencerle fue la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El martes, telefoneó a Juan Bravo, el vicesecretario de Economía del partido, para pedirle su apoyo al decreto. El dirigente popular le respondió que el Gobierno ya tiene, desde el pasado viernes, el plan fiscal que propone Alberto Núñez Feijóo y que podían negociarlo. Según fuentes de la dirección del PP, Montero le dijo que “no lo había analizado” y la conversación se cerró sin concretar ningún próximo contacto para seguir hablando. Esas fuentes aseguran que no van a entregar “un cheque en blanco” al Ejecutivo y niegan tener miedo de aparecer “como responsables” de que las medidas decaigan. “Siempre intentan amenazar con eso. No tiene sentido. El Gobierno no puede pretender decir a la oposición ‘apóyenme’ y que sea a cambio de nada”, apuntaron desde la cúpula conservadora.

¿Bildu, igual que ERC?

Pero el Ejecutivo y el PSOE también se ha dirigido a partidos más pequeños, como Coalición Canaria, que no se mueve de la abstención porque el decreto ley, subrayan desde el partido, no incluye medidas específicas para las islas. Los socialistas esperan también que Bildu no coordine esta vez su voto con ERC y se quede al menos en la abstención.

Los números son ya tan ajustados que el presidente ha tenido que cambiar de planes. Tenía previsto estar mañana jueves sobre las 16 horas en Chisinau, en la capital de Moldavia, para mostrar su apoyo al país. Pero ya no será así. Desde la Moncloa garantizaron a este diario que el jefe del Ejecutivo con seguridad estará presente en la votación, que se calcula que se producirá sobre las 14.30 horas. Ya no está permitido el sufragio telemático salvo por enfermedad, así que su voto puede ser crucial.

La situación es delicadísima para Sánchez. Si ERC y Bildu votaran en contra del decreto, y también PP y Vox, solo podría salvar la convalidación Ciudadanos. Pero la presunción que hacen los socialistas es que los populares (e incluso la ultraderecha) no se pueden permitir un rechazo del texto, porque si las medidas anticrisis decaen tendría un impacto directo en la vida de los ciudadanos al minuto siguiente de que naufragara la votación.

La tensión es máxima. Otra vez.