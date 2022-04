El rey Felipe VI ha mantenido este miércoles una reunión con el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo que se ha extendido durante más de dos horas y media -dos horas y cuarenta minutos- en el Palacio de la Zarzuela, en la que el presidente de la Xunta ha mostrado su "perplejidad" por el cambio en la posición sobre el Sáhara Occidental.

Al término de la reunión, el todavía presidente de la Xunta de Galicia ha expresado en declaraciones a los periodistas su respaldo a la monarquía y su admiración institucional y personal hacia el monarca, que le ha hecho una radiografía de España, como también Feijóo le ha puesto el día sobre sus planteamientos.

Feijóo ha mostrado su "perplejidad" ante el rey por los "bandazos e improvisaciones" de Sánchez en política exterior por la ruptura de un consenso de 45 años en la posición sobre el Sáhara -donde Pedro Sánchez considera la propuesta de autonomía de Rabat como "la base más seria" para resolver la disputa"- cuando los equilibrios en la relación con Marruecos y Argelia son "históricos e imprescindibles".

Y ha afeado además la actuación del Gobierno con el líder del Frente Polisario Brahim Gali.

Feijóo ha informado al rey de que en su reunión mañana con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propondrá una rebaja fiscal, en concreto del impuesto sobre la renta, como fórmula para reducir el impacto de la inflación, del 9,8 %, en las familias. Feijóo no apoyará el plan de Sánchez sin dicha rebaja fiscal.

A preguntas de los periodistas, el líder del PP ha apuntado que desconoce cuando volverá el rey emérito Juan Carlos de Borbón a España, que tiene derecho a hacerlo, y ha mostrado su satisfacción porque el estado de derecho funcione en España con independencia del afectado y que "ese asunto esté zanjado".

"Me alegro por el resultado, el procedimiento y que podamos comprobar que las cosas se han llevado con rigor", ha recalcado, en alusión al archivo por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo de las diligencias de investigación abiertas al rey Juan Carlos I.

Feijóo ha asegurado además que la monarquía tiene en el PP a un aliado "por convicción" y no por "tacticismo ni por modas" ya que "defender la democracia en España es defender las instituciones".

No apoyará el plan fiscal de Sánchez

El nuevo presidente del PP ha anunciado además que no apoyará el real decreto de medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania si no incluye rebajas fiscales y, en concreto, si no se rebaja el impuesto de la renta, el IRPF.

"Yo no voy a Moncloa a suscribir un real decreto ley que no ha sido pactado con nadie, simplemente porque se le ha ocurrido al presidente del Gobierno, si quiere pactar medidas para hacer frente a la inflación de España ha de pasar por una rebaja de impuestos y concretamente del IRPF", ha asegurado Feijóo.

Argumenta el todavía presidente de la Xunta que no puede apoyar "un conjunto de medidas dispersas que ni van a disminuir la carestía de la vida y que no van a ayudar a las familias a llegar a fin de mes". "Esa política económica se la dejo al Gobierno y los efectos de la misma van a ser responsabilidad del Gobierno", ha agregado.

Feijóo ha sostenido además que si Sánchez no le habla mañana de una bajada fiscal estará incumpliendo la declaración de la Conferencia de Presidentes de La Palma, donde el jefe del Ejecutivo y los presidentes autonómicos acordaron proseguir e intensificar la bajada de impuestos.

Además, ha negado que rebajar impuestos sea un suicidio para el estado del bienestar y ha argumentado que un Gobierno "no puede vivir por encima de las posibilidades de su pueblo y beneficiarse del incremento de los precios" pues cifra en 7.500 millones de euros el incremento de la recaudación.

Para el líder de los populares, bajar impuestos es de hecho la garantía del estado del bienestar "porque si las familias no llegan a fin de mes en qué consiste el estado del bienestar", se ha preguntado.

Además, acerca de las elecciones en Andalucía, Feijóo ha señalado que Juanma Moreno tiene autonomía para convocar los comicios y que lo que ha dicho el presidente andaluz es que "si no le dejan gobernar ya sea por la izquierda o por la derecha él no va a bloquear la comunidad autónoma".

Sobre el discurso pronunciado por Volodimir Zelenski ante el Congreso, en el que el presidente de Ucrania comparó los ataques rusos con el bombardeo en Gernika de 1937, Feijóo ha señalado que volver la vista atrás 80 años es un ejercicio para recordar los peores momentos de nuestra historia y ese bombardeo es "execrable" como otros más, pero no se debe hacer polémica, sino respetar las comparaciones.