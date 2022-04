"La oposición de Estado no se predica, se practica". Es la respuesta que el Gobierno da a Alberto Núñez Feijóo cuando quedan dos días para su encuentro con Pedro Sánchez en la Moncloa. Y es la frase que, por boca este martes de la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, venía a verbalizar el "obras son amores" que también se escuchaba desde el pasado fin de semana en el Ejecutivo y en Ferraz. Es decir, que no basta con que el nuevo líder del PP proclame un giro en el partido y un cambio respecto a Pablo Casado, sino que ha de demostrarlo. Tendrá que hacerlo, defienden en el Gabinete, con dos gestos inmediatos: dando apoyo al plan nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania y facilitando la renovación del Consejo General del Poder Judicial tras más de tres años de bloqueo. A cambio, el Gobierno se ofrece a introducir cambios en el decreto ley, aunque su intención es mantener el texto como está, con la esperanza de que la contienda en el este de Europa acabe y no sea necesario prorrogar las medidas más allá del 30 de junio.

Rodríguez insistió en que la Moncloa se plantea la primera reunión de Sánchez como Feijóo como nuevo presidente del PP como una toma de contacto "de manera constructiva" y que sirva para "recuperar consensos básicos que nunca debieron perderse". Y si el dirigente gallego proclama que quiere liderar una "oposición de Estado, ahora es el momento de hacerlo posible", prescribió. La ministra señaló que es "razonable" pedir a Feijóo, primerio, que "cumpla con sus obligaciones constitucionales" y por tanto pueda desbloquearse el CGPJ tras más de 1.200 días de parálisis.. Dos, que se palíe la "polarización política". Esto es, que baje el tono, que se mitigue la crispación. Y tres, que "ante circunstancias extraordinarias" como la guerra provocada por Vladímir Putin, Gobierno y principal partido de la oposición estén "unidos en la respuesta".

En este sentido, el Ejecutivo "aspira a conformar una mayoría" para convalidar el decreto ley aprobado hace una semana por el Consejo de Ministros, mayoría "en la que esté" el PP. El razonamiento de la Moncloa es que si ambos comparten que hay que estar del lado de Ucrania, y respaldar la reacción de la Unión Europea, entonces también hay que estar "unidos" en la respuesta a las consecuencias económicas. El plan de choque, a juicio de la coalición, sí afronta las derivadas del conflicto y protege a los "sectores más afectados" y alivian a las clases medias. "No encontramos razón para que Feijóo se esté negando ya a apoyar ese plan", apuntó.

Calviño se niega a la bajada fiscal generalizada que pide el PP, porque no es lo que "necesita" España, ni lo que hacen otros países ni lo que demandan organismos internacionales

El líder del PP, sin embargo, no ha revelado cuál será el sentido de voto de su grupo en el Congreso. Lo que sí sigue reclamando es una bajada generalizada de impuestos, la que el Gobierno se niega, como explicitó de nuevo la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, durante la rueda de prensa de este martes: "Se trata de una propuesta que no solo no se corresponde con lo que nuestro país necesita en este momento, sino que tampoco se corresponde con lo que están haciendo países de nuestro entorno y con las recomendaciones de los organismos internacionales".

"Interlocución" con el PP en materia económica

Calviño manifestó su deseo de que sea posible también la "interlocución" con el PP en el ámbito de la política económica. Ella misma remarcó que la actuación del Ejecutivo en este terreno es "bien conocida", ya que se asienta en la responsabilidad fiscal, la justicia social y las reformas estructurales. Líneas que el Gobierno "explica todas las semanas" en las Cámaras, que se proyectan en el plan de recuperación, que se están "cumpliendo" y que están "muy alineadas" con las orientaciones de organismos internacionales y de los expertos. Política económica, apuntaló, que está teniendo "muy buenos resultados", como lo probaría el aumento de la contratación indefinida (30,7% en marzo), producto de la reforma laboral.

Feijóo opina que el decreto ley de respuesta a la guerra es un "parche", según aseguró este martes por la mañana en Onda Cero, y se preguntó si se tramitará como proyecto de ley, para poder enmendarlo. "No es mal parche [un plan de] 16.000 millones de euros", replicó la portavoz desde la Moncloa, aludiendo al volumen económico del decreto ley. Pero a continuación Rodríguez se mostró flexible respecto a la posibilidad de introducir cambios en el texto. "Claro que estamos abiertos a la escucha. Este es un plan especial, extraordinario, que ojalá no haya que plantearse que tenga que estar en vigor más allá del 30 de junio y no fuera casi necesario tener que irnos a una tramitación como proyecto de ley, pero si lo fuera, estaríamos dispuestos a escuchar. Lo importante sería que no llegáramos a entonces, sino que hayamos podido parar a Putin en esta guerra tan injusta", justificó. Hace una semana, el Ejecutivo no era partidario de introducir enmiendas al texto, y ahora esa puerta está algo más entreabierta.

Feijóo considera incumplido el compromiso que Sánchez contrajo en la Conferencia de Presidentes de La Palma, cuando Gobierno y autonomías pactaron que las medidas contenidas en el plan de choque "desarrollarán e intensificarán las ya anunciadas hasta ahora, como son las rebajas fiscales para amortiguar el impacto de los precios de la energía en los recibos que pagan familias y empresas y otras que se puedan plantear". La portavoz y titular de Política Territorial recordó que ella misma redactó la resolución final de la cumbre y que "claro" que el Ejecutivo ha "cumplido". "Es constatable, es irse a los hechos", defendió, porque se prorrogan las bajadas fiscales en la factura de la luz que estaban en vigor y porque se descuentan 20 céntimos por cada litro de combustible al repostar (pero esto es una ayuda, no una rebaja de impuestos).

¿Cordón sanitario a Vox?

Calviño abundó en la misma línea: el Ejecutivo, a la hora de elaborar su plan, escuchó las propuestas de los grupos, de los agentes sociales, de los sectores más afectados, de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas. "Galicia no hizo" observaciones, apuntilló, en clara referencia a que la Xunta de Feijóo no puso objeciones. El decreto, pues, supone una movilización de 16.000 millones de euros, y contiene tanto rebajas impositivas como ayudas directas, un paquete "muy importante" que el Gobierno espera que no sea "necesario" prorrogar, por cuanto confía en que para el 30 de junio haya un escenario diferente.

¿Pedirá Sánchez a Unidas Podemos y a sus socios parlamentarios lo mismo que a Feijóo, que la oposición de Estado "se practica"? Rodríguez sostuvo que Ejecutivo y PSOE desean acuerdos de Estado, porque "no solo lo quiere el Gobierno, sino también la ciudadanía" en un momento de "extrema dificultad".

En el Ejecutivo creen que la "buena disposición" de las dos partes pueden facilitar el entendimiento. Sánchez afronta el despacho con el jefe de los populares como una "reunión abierta", no con temas cerrados

Los socialistas creen que la gran losa que desacredita a Feijóo es el pacto con Vox firmado en Castilla y León. Preguntada la portavoz si Sánchez planteará al líder del PP un cordón sanitario a la extrema derecha, respondió que no hace falta escuchar la opinión del Ejecutivo, que basta con atender el parecer del presidente del Partido Popular Europeo, Donald Tusk, quien hace un mes mostró su rechazo a esa entente. "Lo importante, en esa recuperación de los consensos básicos, es que los partidos democráticos en España nos comprometamos a combatir los riesgos de la extrema derecha en un contexto de ataque a los principios básicos de la UE".

Fuentes del Ejecutivo valoraban la "buena disposición" mostrada por las dos partes, por lo que entienden que debería ser fácil concluir la cita con un mensaje que sea favorable para los dos líderes, como salir con los equipos negociadores de la renovación del CGPJ. Sánchez afronta el despacho con el jefe de los populares como una "reunión abierta", no con temas cerrados.

Sánchez se reunirá con Feijóo en la Moncloa el jueves por la mañana. Después, partirá hacia Rabat con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para sellar la "nueva etapa" con Marruecos tras el giro operado sobre el Sáhara. El presidente ha sido invitado por Mohamed VI al 'iftar', a la cena con la que los musulmanes rompen el ayuno preceptivo que deben guardar desde el alba hasta la puesta de sol durante el mes de Ramadán. El líder socialista continuará su agenda en el país magrebí el viernes. Como subrayó Albares, "invitar a alguien externo al círculo familiar a un 'iftar' en un signo de amistad muy fuerte por parte de Mohamed VI" hacia España.