Habrá cambio legal. Y será por la lucha incesante de la madre de Marta Calvo Burón, la joven de Estivella de 25 años presuntamente asesinada el 7 de noviembre de 2019 por Jorge Ignacio P. J., que será juzgado en junio por ese crimen y los de dos mujeres más, así como por ocho homicidios intentados con otras tantas chicas. Dos años y medio después de su asesinato, el cuerpo de Marta sigue sin aparecer por el silencio y las mentiras del presunto asesino en serie.

Tal como ha venido publicando Levante-EMV, diario que pertenece al mismo grupo que este medio, la iniciativa promovida y presentada por la 'Plataforma por Marta Calvo Burón' a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, formalizada por el PP, Ciudadanos y Grupo Mixto ante la cámara baja, pide la modificación del artículo 140 del Código Penal, que regula la prisión permanente revisable, con el fin de que incluya dos nuevos supuestos para esa condena, la máxima contemplada en el ordenamiento jurídico español: el de la ocultación de cadáver por parte del autor de un homicidio y el de la reincidencia, es decir, que ya hubiese sido condenado con anterioridad por un asesinato.

PSOE y Podemos votarán que sí al cambio legal

La clave para que la votación de esa iniciativa, que se llevará a cabo esta tarde en el Congreso -es la segunda en el orden del día-, saliera adelante la tenía el Partido Socialista, sin cuyo voto afirmativo -o al menos la abstención- la propuesta no podría ser aprobada. Fuentes socialistas han confirmado a Levante-EMV el sentido positivo de su voto, posición a la que se ha sumado finalmente también Podemos, pese a las reticencias iniciales al apreciar una "contradicción" en el texto de la iniciativa, según ha adelantado ABC.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha asegurado que finalmente votarán que sí porque en el debate interno que han mantenido sobre esta cuestión ha pesado más el dictamen favorable del Ministerio de Justicia, partidario de dar luz verde a la toma en consideración de la ley, que esa supuesta incongruencia.

La presión del PSPV, fundamental

Esta misma mañana han comparecido a las puertas del hemiciclo la madre de Marta Calvo, Marisol Burón Flores, promotora de la iniciativa por la que lleva luchando desde hace meses, tal como adelantó en su momento este diario, y los padres de Diana Quer, Juan Carlos Quer, y de Marta del Castillo, Antonio del Castillo, para suplicar a todos los grupos parlamentarios que votasen que sí, o se abstuvieran, para poder sacar adelante este endurecimiento de las penas en casos como los supuestos que recoge la propuesta de ley.

Ellos no lo sabían, pero en ese momento Podemos ya había tomado la decisión de sumarse a los síes a la modificación del Código Penal, mientras que el grupo socialista tenía tomada la decisión desde el pasado viernes, según ha sabido Levante-EMV de fuentes de total solvencia.

"Es una cuestión de humanidad"

La madre de Marta declaraba la semana pasada a Levante-EMV, en un acto en las Corts, que esta iniciativa "no es una cuestión de partidos políticos, ni de quién presenta o no la iniciativa. Es una cuestión de humanidad. Por todos los padres de España. Tiene que salir adelante. Solo pido que si alguien no está de acuerdo, que no vote en contra, que se abstenga y haga posible su aprobación. A mi hija esto ya no le llega, pero a las futuras víctimas sí", ha declarado Marisol Burón a Levante-EMV.

El presunto asesino en serie Jorge Ignacio P. J., acusado formalmente de los asesinatos consumados de Marta Calvo, Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas, y de los asesinatos intentados de otras ocho mujeres, ya se enfrenta a tres penas de prisión permanente revisable por esos hechos, aunque, en su caso, la modificación del Código Penal promovida por Marisol Burón no llegará a tiempo, dado que la aprobación definitiva del cambio normativo no tendrá carácter retroactivo.

La máxima condena permitida en el ordenamiento jurídico español ha sido solicitada en su caso por las tres acusaciones particulares personadas en la causa en nombre de las familias de las tres víctimas mortales y de las ocho supervivientes, mientras que la Fiscalía solicita 130 años de cárcel al hablar de homicidio y no de asesinato, aunque es más que probable que cambie esa tipificación durante el juicio, por lo que en ese caso también solicitaría la prisión permanente revisable.