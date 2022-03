La diputada canaria en el Congreso Meri Pita ha justificado este lunes su salida del Grupo de Unidas Podemos en la imposibilidad de defender las iniciativas del archipiélago, asegurando que la decisión adoptada de pasar al Grupo Mixto "no" ha sido motivo de un "arrebato", sino que ha sido adoptada tras reflexionarlo de forma colectiva y "serenamente".

Así se ha defendido Pita en una rueda de prensa en el Hotel Parque de Las Palmas de Gran Canaria donde ha estado acompañada por la vicepresidenta Tercera y consejera de Arquitectura y Vivienda en el Cabildo de Gran Canaria, Conchi Monzón; el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y portavoz municipal de Unidas Podemos, Javier Doreste, además de la edil en Ingenio (Gran Canaria) Pilar Arbelo; el concejal de Arucas (Gran Canaria) Rafael Segura o el consejero en el Cabildo de El Hierro Amado Carballo, entre otros.

"No nos han permitido salir a defender las iniciativas de Canarias, no solo no nos han permitido salir a defender posición de voto en determinadas iniciativas, sino que ni siquiera se nos consulta", apuntilló Meri Pita tras subrayar que la "esclerosis organizativa de la dirección" de Podemos ha llevado a convertir el partido "en una especie de caza de brujas", afirmando que cualquier "disenso es perseguido y castigado".

Al respecto ha señalado que llevan tiempo "denunciando todo esto" y aunque le han ido quitando portavocías, ha subrayado que "la gota que ha colmado el vaso" ha sido cuando se votó la Proposición No de Ley (PNL) que el Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPCs) registró en el Congreso de los Diputados para el impulso de una red ferroviaria en Gran Canaria y Tenerife y donde "la posición era un no rotundo" al tren de Tenerife, sin embargo tras pasar la documentación "se votó que sí".

Ante ello, puntualizó, se plantearon tres opciones: "callar, tragar y ser un brazo de palo en Madrid a lo que se dijera, evidentemente no íbamos a Madrid a esto, descartamos esa posición; irnos a casa, entregar el acta, defraudando así la confianza que la ciudadanía había puesto en nosotros sobre un proyecto y un programa determinado (...); y mantener esa posición desde otro escaño que nos permitiera poner el foco en Canarias".

En este sentido, ha admitido que la decisión ha sido "dura" y con diferencia la etapa "profundamente más decepcionante" que ha vivido en el tiempo que lleva en movimientos sociales y política, si bien ha subrayado que las actas son de los ciudadanos que votan un programa electoral, de ahí que se ha comprometido a defender el proyecto de Canarias "desde cuatro filas más arriba pero defenderlo".

Pita ha aprovechado para lanzar un mensaje al partido morado, apuntando que se "debería hacer mirar" por qué los dos diputados canarios han salido de Podemos en lugar de verter críticas personales.

En relación a Podemos Canarias ha afirmado que la primera vez que se han dirigido a ella ha sido a través de "una carta" en la que le han indicado la suspensión de militancia, toda vez que ha puntualizado que esperaban que reforzara estas posiciones al igual que "reforzó a Alberto Rodríguez".

Sin embargo, matizó, ha recibido "ataques de carácter personal" que "nada tiene que ver con los problemas serios" que está sufriendo la formación morada.

Pita ha defendido el que se articule el "espacio de cambio" como ha dicho la vicepresidenta Yolanda Díaz para, añadir, que esto no supondría una disolución del partido, sino la "suma de muchos uno" para recuperar ese espacio "imprescindible en la política".

Espacios de diálogo

Tanto Meri Pita como el resto de compañeros de Podemos Canarias que la han arropado han instado a que se produzcan espacios de diálogo en el partido para afrontar la situación de la formación morada. "Alguien tiene que llamar a ese espacio de reflexión", apuntilló para agregar que "no sobra nadie" en la defensa de las políticas con la que se fundó.

En este sentido, ha puesto de manifiesto que cuando Podemos nació presumía de que "iba a cambiar la política", que "no se parecían ni en los andares" a lo que había, sin embargo ha recalcado que los ciudadanos lo que le trasladan es que son "uno más" en el marco político.

Apoyo de compañeros

En cuanto a una salida de Podemos Canarias de los compañeros que firmaron la carta y los que han estado presente en la comparecencia de Meri Pita ante los medios, la concejal de Ingenio Pilar Arbelo ha matizado que ellos tienen un "contrato con la ciudadanía" y lo van a "cumplir", el si van a "continuar o no" en Podemos "se verá", pero ha afirmado que "no" van a "salir ahora mismo" porque van a continuar con el proyecto con el que se comprometieron con sus votantes.

Asimismo, el concejal de Las Palmas de Gran Canaria Javier Doreste ha señalado que se debe cuestionar "por qué en Podemos en este momento más de la mitad de sus fundadores está fuera" del partido, asegurando que lo que piden es "volver a los orígenes" para intentar construir ese "espacio de cambio".

Doreste ha defendido la necesidad de "debatir, rendir cuentas y evaluar hasta qué punto beneficia" la acción de Podemos en Canarias.

La consejera en el Cabildo de Gran Canaria Conchi Monzón ha querido puntualizar que Meri Pita fue elegida en unas primarias del partido para ser la representante de la formación morada por la provincia de Las Palmas en el Congreso, si bien Podemos decidió que fuera Victoria Rosell como primera de lista y tras formar parte del Gobierno en un cargo la siguiente era Pita, a quien se le ha ido detrayendo de "toda la responsabilidad" que ha tenido en el Congreso.

En este sentido, espera que "no" haya sido Podemos Canarias quien diera instrucciones para que Meri Pita "no" defendiera las cuestiones del archipiélago en la Cámara Baja, afirmando que ha echado de menos que más compañeros del partido defendieran a Pita.

Finalmente, Meri Pita ha indicado que aunque pase al Grupo Mixto apoyará al Gobierno "en todo aquello que se pueda apoyar" en cuanto al desarrollo del programa.