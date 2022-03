Hay tres fechas claves para el Gobierno de aquí a finales de mes: el Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo y el Consejo de Ministros del día 29, el que aprobará el plan de respuesta a la guerra de Ucrania. Con la vista puesta en ambas citas, y con la "fortaleza" que le confiere el acuerdo unánime que Pedro Sánchez alcanzó con los presidentes autonómicos en La Palma, el pasado domingo, el Ejecutivo despliega su acción ahora en dos frentes. A nivel europeo, el presidente ya tiene diseñada, aunque sujeta a cambios, su agenda de contactos con primeros ministros, para ganar apoyos de cara a la cumbre de los Veintisiete y que se llegue a una fórmula que corte el "contagio" del precio del gas sobre el de la electricidad. Por el momento, ya están cerradas las entrevistas con siete líderes europeos, entre ellos con el alemán Olaf Scholz y el italiano Mario Draghi.

A escala doméstica, el bipartito comienza este miércoles con los encuentros con los grupos políticos para intentar pactar el primer paquete de medidas frente a las consecuencias de la agresión de Rusia sobre Kiev. El primer interlocutor será el PP, y desde la Moncloa se le advierte que quedarse fuera del acuerdo sería un "error histórico". En estas conversaciones no se prevé abordar el incremento del gasto en Defensa para acercarlo al 2% del PIB, propósito que ha soliviantado a Unidas Podemos, aunque los socialistas ignoran las críticas de sus socios y continúan remarcando que el Gobierno hará "todo lo que tenga que hacer" en este nuevo escenario.

La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, avanzó que para este miércoles ya está cerrado el primer encuentro con los grupos. Acudirán las tres vicepresidentas —Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera— y el titular de la Presidencia, Félix Bolaños, y enfrente tendrán a la nueva coordinadora del PP, Cuca Gamarra. El objetivo es llegar "a un acuerdo importante de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra", para proteger a "los más vulnerables" y hacer un "reparto equitativo de los costes" que la guerra en Ucrania está causando. El Gobierno echará mano, prometió, de todas las "herramientas del Estado" para afrontar esta crisis, como hizo con la pandemia.

La conferencia sectorial con las autonomías será el próximo lunes, 21 de marzo, y por la tarde habrá un nuevo encuentro con empresarios y sindicatos

Rodríguez no aclaró si el Ejecutivo acudiría a esa reunión con propuestas concretas. De hecho, no quiso entrar al detalle de cuáles pueden ser las rebajas de impuestos a las que se comprometió Sánchez en la XXVI Conferencia de Presidentes. Sí reiteró que el Ejecutivo lleva meses haciendo esfuerzos para mitigar el coste del encarecimiento de la luz. Y recordó que son capitales las decisiones que se adopten en el Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo, si finalmente los Veintisiete pactan, como empuja España, una fórmula para desacoplar el gas del precio de la luz. La ministra señaló que si no se toman medidas estructurales se corre el riesgo de que la rebaja fiscal no sirva de mucho.

"Vamos a un gran pacto de país"

A la reunión con el PP seguirán los encuentros con el resto de grupos (también se llamará a Vox). Y el próximo lunes, 21 de marzo, se celebrará una conferencia sectorial con las comunidades —ya prometida por Sánchez en La Palma— para "ir al detalle de las propuestas" con la participación de los ministerios económicos. Ese mismo día, 21 de marzo por la tarde, habrá una nueva reunión con empresarios y sindicatos.

Sánchez mantendrá su primer encuentro de la ronda este miércoles con el primer ministro de Croacia. Luego viajará a Eslovaquia. El jueves estará en Rumanía y el viernes en Roma (con Italia, Portugal y Grecia) y Berlín

Si no hay más concreción, por tanto, justificó la portavoz, es porque el plan es "dinámico y abierto", porque se quiere escuchar a los interlocutores políticos y sociales y con el sector, porque se busca la "implicación de todos" y porque se desconoce del alcance de este conflicto y hasta dónde llegará Vladímir Putin. El Gobierno persigue, dijo Rodríguez, un gran pacto y está convencido, de hecho, de que el acuerdo "se va a dar", por lo "inédita e histórica" que es la situación, y porque cuenta con el "aval" que le dieron los mandatarios autonómicos en la cumbre de La Palma. Es más, agregó, mirando al PP, "no estar en el acuerdo sería un error histórico". "Vamos a un gran pacto de país", resumían posteriormente fuentes gubernamentales. Rodríguez evitó cargar las tintas contra el próximo nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien reclamó al Consejo de Ministros que bajara este mismo martes el IVA de la luz y el gas y los impuestos a los hidrocarburos.

A la acción en el plano doméstico se superpone la agenda exterior del presidente. Así, este miércoles, tras la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, Sánchez se reunirá en la Moncloa con el primer ministro de Croacia, Andrej Plenkovic. Después, viajará hasta Bratislava para entrevistarse con el primer ministro de Eslovaquia, Eduard Heger. El jueves se trasladará a Bucarest para hablar con el premier de Rumanía, Nicolae Ciucă. El viernes, 18 de marzo, es tal vez la jornada clave: en Roma participará en una cumbre a cuatro con los jefes de Gobierno de Italia, Mario Draghi; Portugal, António Costa, y Grecia, Kyriakos Mitsotakis. Por la tarde, volará hasta Berlín para verse con el canciller alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, con quien ya se reunió en Madrid en enero. La última cita programada hasta ahora es Dublín, el próximo martes, 22 de marzo.

Fuentes del Ejecutivo señalaban que la gira aún podría ampliarse y abarcar más países. No está previsto, por ahora, un encuentro con el presidente francés, Emmanuel Macron, ya que ambos tuvieron ocasión de hablar en la cumbre informal de Versalles del pasado jueves y viernes. Sánchez ha combinado países más reticentes y más partidarios de dar una vuelta al sistema de fijación de precios. España considera prioritario desligar el precio del gas de la factura eléctrica, pero también defiende acelerar la transición energética, hacer compras centralizadas de gas o impulsar las interconexiones energéticas (no solo de gas, sino también de hidrógeno verde), a las que Francia pone trabas.

#EnDirecto | Feijóo pide al Gobierno que baje "hoy martes en el Consejo de Ministros" el IVA de la luz, el del gas, el impuestos de hidrocarburos desde la "legitimidad" que le da el hecho de ser presidente autonómico, ya que el "50%" de estos impuestos va a las autonomías pic.twitter.com/2EyOC4xkQZ — Europa Press (@europapress) 15 de marzo de 2022

"15 días de trabajo intenso"

"Sentirnos acompañados por todos los presidentes autonómicos hace que España sea más fuerte", subrayó la ministra, aludiendo al primer compromiso de la Declaración de La Palma: el respaldo de todas las comunidades a las gestiones del Gobierno central en Bruselas. La combinación de la gira europea de Sánchez, las entrevistas con los grupos y los agentes sociales y la conferencia sectorial permitieron remarcar a Rodríguez que a partir de ahora comienzan "15 días de trabajo intenso" para que los ministerios, las administraciones, las instituciones y los partidos puedan aportar su visión al plan de respuesta frente a la guerra. Saldrá, manifestó, "un buen trabajo", que incluirá rebajas fiscales, pero también otras medidas como acelerar la ejecución del plan de recuperación o agilizar el desarrollo de las renovables. En esta línea, también se contará con las aportaciones que haga la industria, según trasladó en la rueda de prensa la ministra del ramo, Reyes Maroto, quien adelantó que el sector, muy afectado por la escalada de los precios de la energía, también expresará su conformidad.

Rodríguez subraya la determinación “absoluta” del Gobierno para cumplir con los compromisos con la OTAN “trabajando ese horizonte” del 2% del PIB en Defensa “en los próximos años”. Cada formación socia del Gobierno puede expresar, dice, sus “matices”

Fuera del plan de respuesta quedaría la garantía de aumento del gasto en Defensa hasta el 2% del PIB que Sánchez adelantó en su entrevista con Antonio García Ferreras ayer lunes en La Sexta. Rodríguez defendió las palabras del presidente frente a Unidas Podemos: lo que ha perpetrado Rusia, dijo, es un "ataque" a la forma de vida europea, al proyecto de la UE, a los derechos y libertades y a la misma democracia. De este modo, siguió, la "fortaleza de España está en la Unión, en actuar en el marco y en el contexto europeo y en ser leales con los compromisos de España en la OTAN y dar una respuesta contundente a Putin para que cese la agresión y se recupere cuanto antes la paz en Ucrania".

La portavoz, sin embargo, no garantizó que se llegue a un gasto del 2% del PIB en 2024, como los aliados rubricaron en la cumbre de Gales de 2014. Apuntó que Sánchez expresó fue la "determinación absoluta de cumplir" con ese compromiso del 2% "trabajando ese horizonte en los próximos años".

Robles defiende el aumento del gasto en Defensa: "Hoy es Ucrania, mañana serán otros países" https://t.co/3TCpTpaMiB pic.twitter.com/4XZoFEJs5f — Europa Press TV (@europapress_tv) 15 de marzo de 2022

La ministra eludió comentar las discrepancias de los dirigentes de Unidas Podemos a ese incremento del gasto militar. Se limitó a subrayar que el Gobierno, en la ronda que abrirá a los grupos, también incluirá al PSOE y a Unidas Podemos, así que en ese foro podrán expresar sus aportaciones. "La posición del Gobierno es única y se manifiesta en las decisiones del Consejo de Ministros", aunque luego cada formación integrante del Ejecutivo puede expresar "sus matices". Fuentes del Ejecutivo añadían que la imagen de cohesión del Gobierno la dará esa reunión con los grupos en las que participarán las tres vicepresidentas. Es decir, que también estará en ellas Díaz, líder del espacio morado en el Gabinete.