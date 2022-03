El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que el feminismo es un movimiento "amplio", "integrador" que piensa en las mujeres y en los hombres y que solamente a través de él "construiremos las mejores democracias, que es lo que algunos no quieren que ocurra en Europa".

Sánchez se ha pronunciado de esta manera durante su intervención en el acto institucional por el 8M, en el que también ha participado la ministra de Igualdad, Irene Montero, y que ha estado centrado en la reivindicación del feminismo a través del humor, de hecho han tomado la palabra varias cómicas.

En el escenario de una de las salas del Círculo de Bellas Artes, con un decorado morado y el lema de la campaña institucional del Ministerio de Igualdad por el Día de la Mujer, "In Spain we called Igualdad" (inspirado en una canción de Rigoberta Bandini ("In Spain we call it soledad") Sánchez ha reconocido el valor de las redes de mujeres.

🎶 In Spain #WeCallItIgualdad



Este #8M celebramos que, gracias al feminismo, nuestro país es un país mejor. Las conquistas de la lucha de las mujeres hacen la vida más fácil a todas las personas, también a los hombres.



El feminismo es para ti también 💜 pic.twitter.com/Qu5QCIRdAH — Ministerio de Igualdad (@IgualdadGob) 4 de marzo de 2022

Unas redes de mujeres, ha dicho, que en cada momento histórico, en cada rutina cotidiana o en cada momento trágico, como las concentraciones organizadas para repudiar los crímenes machistas, ayudan a otras mujeres "y nos hacen mejores al conjunto de la sociedad".

Ha puesto en valor a las mujeres que trabajan coordinadas por un objetivo muy concreto, el de la igualdad, y que no descansan hasta conseguirlo, el mismo, ha asegurado, que "guía" al Gobierno y ha nombrado algunos de los proyectos como

"Un movimiento amplio, integrador"

Para el presidente del Ejecutivo, el feminismo "es un movimiento amplio, integrador", que piensa en los hombres y en las mujeres, y en la justa convivencia de la ciudadanía. "Solamente a través del feminismo construiremos las mejores democracias que es lo que algunos no quieren que ocurra en Europa", ha resaltado.

Sánchez, que se ha congratulado de que este año el acto por el 8M fuera con público ya que el pasado año por la pandemia no pudo ser así, ha confiado en que mañana, Día de la Mujer, las calles se volverán a llenar de mujeres reclamando sus derechos, algo que es, "una reivindicación de todos".

Ha hablado de algunos hitos de la lucha feminista, un movimiento "que viene de muy lejos" y ha lamentado que el sometimiento de la mujer haya sido la norma a lo largo de la historia, con lo que ha reconocido que a pesar de los avances "queda mucho camino".

En su opinión, la igualdad solo se puede conseguir con políticas públicas.

Sánchez también ha querido mostrar su preocupación por que haya una parte de la sociedad que niega la violencia de género, también jóvenes, sobre todo chicos y ha recordado dos crímenes de menores ocurridos este año en Totana (Murcia) y Alcalá la Real (Jaén).

"Urge erradicar la violencia de género y no podemos parar hasta conseguirlo", ha dicho el presidente, quien ha criticado a los que frivolizan sobre la perspectiva de género en la educación y ha instado a no bajar la guardia "ni un instante" porque cada vez que se avanza en igualdad, hay personas, sobre todo hombres, que "se sienten atacados en su status quo".

Ha recordado que mañana, 8 de marzo, el Gobierno aprobará el Plan de igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2022-2025 y que el Senado aprobará la proposición de ley para mejorar las pensiones a os huérfanos de la violencia de género.

Para terminar, el presidente ha deseado "un feliz 8 de marzo".

Y el acto comenzó con las palabras de Irene Montero, quien le agradeció su presencia en estos días "muy difíciles", lo que, a su juicio, representa "la voluntad unánime" del Ejecutivo en que las políticas públicas feministas son "una cuestión de Estado".

Humor feminista

Para la ministra, la presencia de Sánchez demuestra también que el feminismo es "una brújula" especialmente en los tiempos mas difíciles para la unidad y para tomar las mejores decisiones para el país.

"Nos han robado a lo largo de la historia muchas cosas y también demasiadas veces la risa", Irene Montero

Igualdad ha querido este año que el humor feminista en el acto institucional estuviera muy presente porque "es una herramienta" que han usado las mujeres para expresar desigualdad y luchar por derechos.

"Nos han robado a lo largo de la historia muchas cosas y también demasiadas veces la risa. Nos han negado la posibilidad de reírnos de nosotras mismas", ha continuado Montero, quien ha reivindicado la cultura hecha por mujeres y el humor feminista "para ser más fuertes y conquistar todos los derechos" .

Durante el acto presentado por Nerea Pérez de las Heras, periodista y humorista, autora del monólogo teatral "Feminismo para torpes", la ministra también ha participado en una mesa de diálogo con humoristas y cómicas como Henar Álvarez, Inés Hernand o Asaari Bibang, también activista guineana.

En el debate se ha hablado del aborto y la ministra ha subrayado el esfuerzo del Gobierno en su conjunto, ya que hay muchos ministerios implicados, para garantizar que la interrupción voluntaria del embarazo se pueda ejercer en todos los hospitales públicos.