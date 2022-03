La comisión sobre la pederastia en la Iglesia católica continúa en el aire. Los grupos de izquierda y los nacionalistas coinciden en que ha llegado el momento de escrutar a fondo los abusos sexuales a menores por parte del clero, silenciados durante décadas, pero no se ponen de acuerdo sobre cuál es el formato más adecuado. El PSOE y el PNV argumentan que las pesquisas se deben vehicular en torno a solo un ente dirigido por el Defensor del Pueblo, mientras que Unidas Podemos, ERC y EH Bildu insisten en que también debe haber un organismo al que denominan “Comisión de la Verdad” que investigue las denuncias recopiladas por el primer ente y obligue a los obispos a colaborar.

A escasas horas de que se debata en el pleno del Congreso la propuesta de socialistas y nacionalistas vascos, ambos sectores, que suman mayoría en la Cámara baja, seguían este lunes negociando. El ambiente entre los miembros de la coalición en el Gobierno, enfrentados estos días por la entrega de armas a Ucrania tras la invasión rusa, era enrarecido. Fuentes del PSOE acusaron a los morados de guiarse por “intereses de partido”. En Podemos criticaron a sus socios por su presunta actitud “inmovilista”.

Pero las dos partes apostaban porque al final habría acuerdo, fundamentalmente porque admitían que no se entendería que no lo hubiera en un asunto como este, ahora que todo empieza a moverse para encarar en serio estos delitos. Incluso la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha recogido el guante. Tras años mirando hacia otra parte, minimizando el fenómeno y rechazando cualquier iniciativa externa para esclarecer los abusos, la Iglesia española anunció hace un par de semanas que había encargado una auditoría externa sobre la pederastia, porque quería dar “un paso más”.

El calendario

Mientras tanto, el tiempo se acaba para llegar a un pacto en el Congreso. La iniciativa de los socialistas y el PNV se discutirá el martes y no se votará hasta el jueves, pero el mismo martes por la mañana, antes del pleno parlamentario, tendrá lugar la Junta de Portavoces. Allí los grupos tendrán que posicionarse sobre la admisión a trámite de la propuesta de Podemos, ERC y Bildu, que si sale adelante se debatirá la semana que viene. Los socialistas quieren alcanzar un pacto previo a esta cita, para que sus socios retiren su iniciativa y solo quede una, la del Defensor del Pueblo, que saldría adelante.

La distancia entra los dos enfoques, sin embargo, no se acortó a lo largo de este lunes, pese a los contactos. “Estamos conversando con ellos sin parar para lograr el único objetivo que importa: que la política no frustre a las víctimas de los abusos sexuales –señalaron en la parte socialista- Vamos en esto muy en serio y podemos ser flexibles. Pero el asunto, siendo el que es, no puede venir guiado por intereses de partido. Se trata de averiguar la verdad, de que haya justicia y reparación. Tener dos comisiones no es una buena idea y menos para avanzar rápido”.

Fuentes de Podemos señalaron que el PSOE seguía sin mostrar cintura negociadora, informa Miguel Ángel Rodríguez. Los morados, junto a ERC y Bildu, registraron este lunes una enmienda a la proposición del PSOE en la que insistían en su planteamiento inicial. Los tres grupos reclaman que el Defensor del Pueblo lleve a cabo su informe sobre la pederastia en un plazo máximo de seis meses y que después una Comisión de la Verdad, como “organismo jurídico independiente”, investigue las denuncias recopiladas en ese escrito inicial. También dejan la puerta abierta a la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre los abusos, un formato que los socialistas rechazan al considerar que "puede convertirse en un circo". Fuentes del PP, por último, señalaron que aún no tenían decidida su posición sobre la propuesta del PSOE.