Dado que el "feminismo es pacifista y ha reivindicado en muchísimos contextos que pare la violencia", las manifestaciones con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, tienen que ser un nuevo 'no a la guerra', según ha reivindicado este viernes la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, en la presentación de la campaña del Ministerio de Igualdad en torno al 8-M.

El Gobierno o el Ministerio no acudirán a las manifestaciones de manera unitaria y con una pancarta sino que tradicionalmente sus miembros participan en las marchas a través de los partidos políticos. La ministra de Igualdad, Irene Montero, asistirá por tanto a la manifestación central en Madrid, la que tradicionalmente organiza la Comisión 8-M, acompaña de otras dirigentes de Unidas Podemos. Y habrá delegaciones del PSOE, de Ciudadanos, de sindicatos, etc.

Rodríguez no ha revelado si su partido político acudirá con ninguna pancarta en concreto, pero sí ha alentado a que, como las mujeres son "gentes de paz", en las marchas y actos con motivo del 8-M se diga con "rotundidad 'no a la guerra'". "No podemos ser impasibles a lo que está sucediendo y la ciudadanía dirá con rotundidad 'no a la guerra', ha remachado.

Asimismo, ha pedido que cuando España acoja a refugiados que huyan de la guerra se ponga "las gafas moradas" y se "desplieguen" mecanismos "con una mirada desde el feminismo" dado que la mayor parte de las personas que huyen del conflicto son mujeres y niños.

La división

Por otro lado, la secretaria de Estado ha restado importancia a que en Madrid se convoque una manifestación en contra de las políticas del Gobierno y que discurrirá al margen de la marcha organizada por la Comisión 8-M. El Movimiento Feminista de Madrid ha convocado un acto paralelo para "poner énfasis en la auténtica agenda feminista", mostrar su rechazo a la 'ley trans' y defender el abolicionismo de la prostitución. La Comisión 8-M, por contra, no reivindica políticas en contra de la prostitución porque no hay una posición unitaria dentro del feminismo y hay corrientes partidarias de la regulación, con el fin de mejorar las condiciones laborales de las prostitutas.

Rodríguez ha subrayado que "hacía muchos años que no había una agenda feminista tan marcada por parte de un Gobierno", con leyes como la de la 'ley sí es sí', el Plan Corresponsables para facilitar la conciliación y la intención de reformar la ley del aborto para amplificar los derechos sexuales y reproductivos. "Que haya muchas manifestaciones en España de lo único que habla es de la buena forma en la que está el feminismo", ha concluido sobre la manifestación contraria al Ejecutivo en Madrid.