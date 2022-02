El PP continúa en plena efervescencia y a la espera de saber qué ocurrirá con la organización después de la peor crisis interna que se recuerda. El último intento de la dirección nacional y la presidenta de la Comunidad de Madrid para terminar con la guerra fue un fracaso y no ha convencido a nadie. Pablo Casado sigue acorralado por su propio partido y está a un paso de ser desahuciado por los suyos si no atiende a razones en las próximas horas.

Este domingo tiene lugar una manifestación en su contra a las puertas del cuartel general, en la calle Génova, que promete ser multitudinaria y en la que militantes y votantes del PP clamarán por su dimisión. Solo le queda una salida, explican distintos dirigentes a este diario, que tampoco garantiza su supervivencia. Pero, si aspira a seguir al frente del PP, aunque no se sepa por cuanto, el primer paso es dejar caer a su secretario general, Teodoro García Egea. “Eso es innegociable”, reiteran en distintos territorios.

Hay dos caminos. Que lo cese en el gesto que los principales dirigentes llevan reclamando tiempo o que el propio Egea presente voluntariamente su dimisión. Si no lo hace, una mayoría dentro del partido, como avanzó este diario, se está organizando para convocar ya un congreso extraordinario.

No todos en el PP está por permitir que Casado pueda mantenerse al frente aunque se deshaga de su secretario general. Los hay, y son muchos, que lo ven insuficiente. "No hay otra salida: o convoca el congreso Pablo o lo convocamos con los estatutos en la mano", aseguran desde uno de las autonomías implicadas en la operación. Y quienes aún están dispuestos a concederle las últimas dosis de oxígeno son expeditivos: “Lo único claro es que o se pone la cabeza de Teo en la bandeja ya, o se convoca un congreso”, repiten. "O Teo cae o se van los dos", asegura otra fuente de las decenas consultadas este sábado por este periódico.

Los tiempos importan y la decisión no puede tardar mucho en ejecutarse. Distintas fuentes consultadas aseguran que la protesta convocada en la sede del PP este domingo podría ser un “antes y un después”. "La manifestación va a ser brutal, si esa noche Teo no ha dimitido, el lunes activarán la maquinaria". En esto coinciden muchas personas, algunas incluso lo cuentan desde la ironía: "Hay que tener mérito para que sean los tuyos los que te monten una manifestación a las puertas de Génova".

"Amortizado" vs "muerto pero no enterrado"

La sensación de que Casado puede estar ante sus últimas días como presidente recorre el partido de punta a punta. "Nunca se ha visto tan contra la pared". "Las presidencias implican responder por las decisiones que se toman y por la que no", defienden quienes aún están dispuestos a concederle algo de tiempo. Pero en el PP se ha instalado ya de manera irremediable que la única solución se llama Alberto Núñez Feijóo. Todo el mundo habla de su candidatura aunque no se postule. "A Casado lo dan por amortizado".

Esto es lo que mantienen quienes sólo ven ya la salida inmediata de que convoque él el congreso extraordinario o se enfrentará a una rebelión, pero también quienes creen que no hay futuro para Casado aunque se quite de encima a Egea, espere a julio y se celebre el cónclave ordinario. "La gente está muy cabreada", afirman en un territorio. "El clamor de las bases es brutal", indican en otro. "Los chats de militantes braman contra él". No es únicamente que no tiene el apoyo cerrado de los barones, es que hay "un movimiento de abajo a arriba".

Pero, frente a los que ven a Casado "liquidado", hay fuentes que apuntan a que puede estar "muerto pero no enterrado". Ellos, explican, en referencia tanto al presidente como al secretario general, durante estos tres años "han hecho los deberes y la mayor parte de los presidentes provinciales son suyos". "Y estos son lo que controlan los delegados" (los que votan en un congreso), indican en alusión a un posible cónclave de confrontación.

Porque quienes conocen bien a Casado consideran que se va a atrincherar y no va a soltar el lastre de García Egea. "No van a ceder ni un milímetro", avisan fuentes cercanas a Génova. "Los diputados y los senadores son de Casado porque los ha puesto él". Esta reflexión es una advertencia para el sector que pretende convocar el congreso extraordinario "por lo civil o por lo militar", con la posibilidad de una votación en la Junta Directiva.

Frente a ella se arguye también que un presidente, aunque crea que tiene el control de este órgano, no puede permanecer enrocado con este grado de oposición. Porque, explican, "el voto ahí tiene el mismo peso, pero no vale igual la voz de un diputado que le debe el puesto a Casado que el de un barón autonómico". Otras fuentes añaden que "Pablo está enloquecido" y no ve lo que está pasando. Y concluyen: "Viven en una realidad paralela".

La cesión a Ayuso: sin acuerdo

El encuentro que mantuvieron Casado y Ayuso el viernes por la tarde en la sede (y que no se conoció hasta el sábado al mediodía) no sirvió para acercar posturas. El presidente del PP dio por buenas las últimas aclaraciones de la dirigente madrileña sobre su hermano y el cobro de 55.000 euros como comercial por un contrato de la Comunidad de Madrid horas después de haber vertido gravísimas acusaciones contra ella que apuntaban al tráfico de influencias. El líder del PP reconoció no tener pruebas, pero especuló con la cifra de 286.000 de una supuesta comisión. “El papel que enseñó el viernes es lo que le pedíamos desde hace tiempo. En estos cinco meses no ha querido darlo. Pero ahora sí. Por supuesto que nos vale”, aseguraban a este periódico fuentes de la dirección este sábado.

De hecho, el PP cerrará el expediente informativo abierto contra la presidenta (que podía terminar en sanción o incluso expulsión de las filas populares) en los próximos días. “Fin del caso”, decían en Génova, para asombro del partido entero, que sigue sin comprender la estrategia de la dirección. “Si creen que con esto vale, no se han enterado de nada”, zanjan algunos cargos. “Si ahora se dan por satisfechos con las explicaciones que ha dado Isabel, entonces por qué montan este lío que se arreglaba en 15 minutos en Génova”, añade otro dirigente.

En realidad, la propia versión de la Puerta del Sol deja claro que Ayuso rechaza la oferta de Génova: “La reunión fue infructuosa. Le pidieron que pusiera por escrito que el PP nunca la había investigado y así cerraban el expediente”. La dirección nacional, por su parte, lo niega. Aseguran que Casado le dijo que su situación disciplinaria quedaba resuelta y que, además, tuviera la garantía de que la dirección nunca puso en marcha una operación de investigación hacia su entorno.

Ni siquiera fueron capaces de encontrar un comunicado conjunto. “Porque no hay punto en común. Es irreversible”, afirman en el entorno de la presidenta, recalcando la idea que desde el jueves tienen grabada en Sol: “Con lo que ha pasado, los dos liderazgos son incompatibles dentro del partido. Los dos ya no pueden estar”, siguen zanjando.

El malestar en el partido es muy fuerte desde hace meses. La continua guerra que mantenían la dirección nacional y la presidenta de la Comunidad encendió las alarmas en distintas ocasiones. Con el arranque del nuevo año y las elecciones de Castilla y León el partido consideró que había opciones de prolongar la tregua. Pero la escalada de los últimos días lo ha cambiado todo. Y, por eso, como publicó este periódico, vuelve a emerger con fuerza la figura de Alberto Núñez Feijóo, como referente político y moral del partido, “el único capaz” de recomponer toda la situación.