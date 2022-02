El Govern ha oficializado este martes la apertura del ocio nocturno en Cataluña el próximo viernes 11 de febrero. La reapertura, ya adelantada por el 'conseller' Josep Maria Argimon la semana pasada, significa volver al estado previo a la sexta ola del covid. Un retorno a la normalidad que viene subrayada por un nuevo protocolo escolar por el que los alumnos que den negativo en los test y no tengan ningún síntoma serán aptos para ser admitidos en las aulas, con independencia de su exposición al virus. La intención es aplicar este nuevo protocolo este mismo mes de febrero.

El Executiu comparte así lo expresado por los pediatras de Cataluña, expresado en un comunicado por el que pedían el fin de las cuarentenas infantiles. La propuesta será trasladada al Consejo Interterritorial de Salud de este miércoles. Si no se aprueba entonces, el Govern aplicará unilateralmente la medida, algo para lo que tiene competencias, aunque no será de manera inmediata. La intención de la Generalitat es ejecutarlo este mes de febrero, "en cuanto se pueda. Estos cambios no se pueden realizar de un día para el otro".

En la reunión de este martes también se ha abordado otro de los puntos que demandaban los pediatras como es la retirada de la obligación de llevar mascarilla por parte de los niños. La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, señaló que esa es una restricción ordenada por el Ministerio de Sanidad y que también sería abordada en el Consejo Interterritorial.

Con todo, el Govern advierte que la eliminación de las restricciones no significa que se haya erradicado la pandemia, ha expresado la portavoz, que ha pedido a la ciudadanía que porfíen en los elementales hábitos de defensa ante la expansión del virus. Plaja, con todo, ha aseverado que el pico de la sexta ola ya se había cruzado y que los casos e ingresos hospitalarios, aunque aun cuantiosos, siguen en descenso.

Sobre la espera de 10 días, por parte del ocio nocturno, para poder reabrir, Plaja ha aseverado que uno de los compromisos del Ejecutivo era comunicar con toda la antelación posible cualquier decisión de este tipo, por cuanto se es conocedor "la complicada logística" que acarrea levantar las persianas en este sector. "Además, viendo la tendencia actual, se vaticina que en 10 días nos hallaremos en la situación pandémica ideal para la reapertura", ha sentenciado la portavoz.