La 'vicepresidenta' segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha citado este miércoles por la noche con el 'conseller' de Empresa i Treball, Roger Torrent, para tratar de conseguir el apoyo de ERC a la reforma laboral. Así lo ha avanzado 'eldiario.es' y lo ha podido confirmar El Periódico de Catalunya, medio que pertenece al mismo grupo editorial que este diario, de fuentes de ambos equipos. El encuentro celebrado en Barcelona tiene como fin "intercambiar opiniones" y no negociar propiamente los contenidos de un potencial acuerdo, tal como insisten desde el equipo del dirigente republicano.

Díaz ha desembarcado este miércoles en Barcelona para publicitar las bondades de la reforma laboral pactada con patronal y sindicatos y trasladar a los republicanos la presión de tumbar o no la norma. "Aquí todos sabemos que no ha venido a vernos a nosotros", bromeaba un sindicalista durante una de las visitas que la vicepresidenta segunda ha realizado a las sedes de CCOO y UGT de Cataluña. Finalmente y pese a que públicamente en agenda no figuraba el encuentro, Díaz se ha citado con Torrent para tratar de atraer a los republicanos a una reforma que han insistido en calificar de "insuficiente" y que "no es la que Cataluña necesita".

"Esto no es una cosa liviana, es una cosa muy seria que mejora la vida de las personas. De los trabajadores gallegos, de los vascos, de los catalanes. Es un acuerdo de país [...] Si alguien vota en contra lo va a tener que explicar", ha declarado Díaz esta tarde en la sede de CCOO. Las centrales, que durante nueve meses han estado negociando con la patronal y se han dejado varias reivindicaciones en el tintero para llegar a un acuerdo, han contribuido a intentar arrastrar a ERC al 'sí'. "[Votar no a la reforma] no es un tiro al pie, es un tiro a la cabeza", ha afirmado el secretario general de CCOO de Cataluña, Javier Pacheco. "Queremos que lo apoye la mayoría de la investidura", ha declarado previamente el líder de UGT, Camil Ros.

ERC ha puesto encima de la mesa una serie de reivindicaciones que introducirían modificaciones de calado en lo pactado con la patronal y sindicatos. Los republicanos demandan recuperar las indemnizaciones por despido previas a la reforma de Rajoy, los salarios de tramitación o la autorización administrativa de los despidos colectivos, así como reforzar la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales. Elementos rechazados todos ellos por la patronal y que podrían provocar que los empresarios se descolgaran del acuerdo.

Los contactos entre el equipo de Díaz y los republicanos se han sucedido durante las últimas semanas, aunque con menor intensidad de la que gustarían desde ERC, según públicamente han ido reiterando. La líder de Unidas Podemos maniobra para atar una mayoría en el Congreso y que esta no pase por partidos de la derecha, como C's -que ya ha ofrecido públicamente sus votos a tramitar un texto sin modificaciones- o el PDECat. Y en esa aritmética ERC juega un papel central. Díaz ya cenó con el 'president' Pere Aragonès el pasado 12 de enero aprovechando un desplazamiento de este Madrid. Y este miércoles el encuentro ha sido con el 'homólogo' en la Generalitat de Díaz, el 'conseller' de Empresa i Treball, Roger Torrent.