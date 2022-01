La documentación que obtuvo el fiscal de Suiza Yves Bertossa muestra que Corinna Larsen comunicó al banco Mirabaud, en el que llegó a abrir cinco cuentas bancarias, -una a nombre de su madre-, que 5 millones de dólares que había recibido en 2010 se justificaban en virtud de "un contrato de consultoría entre Kuwait y España", según consta en un escrito, de 13 de diciembre, en el que el Ministerio Público informa al banco de una sanción de 50.000 euros.

En el documento, al que ha tenido acceso El Periódico de España, Bertossa recuerda que el banco no puso reparos a la transferencia en virtud del grado de conocimiento que se tenía de la cliente, en este caso Corinna Larsen. Pero también gracias a un supuesto plan económico presentado por la empresaria germanodanesa de forma provisional hasta que se enviara el contrato que justifica la entrada de los fondos, destaca el fiscal.

Sin embargo, el contrato no llegó al banco, que tampoco se lo pidió a la examante del rey emérito. Sin embargo, el fiscal cree que estos fondos podrían estar relacionados con Juan Carlos I, quien días antes de que Larsen recibiera el dinero se había reunido con el emir de Kuwait.

Sin contrato

"El 2 de diciembre de 2010, Corinna Larsen envió un correo electrónico a Mirabaud confirmando una transferencia de 5 millones de dólares procedentes de una cuenta del banco nacional de Kuwait por servicios de consultoría. Contrariamente a lo que se había anunciado, ningún contrato había tenido lugar", escribe de forma literal la Fiscalía suiza.

Otros dos millones de euros abonados en 2014, estos procedentes del Gobierno de Bahréin, también estarían justificados por consultorías, aunque en esta ocasión por servicios de desarrollo de las relaciones de este país asiático en Europa, Rusia y América del Sur.

Precisamente, en una entrevista concedida a 'El Mundo' en 2013, Larsen llegó a asegurar que había colaborado con el Gobierno de España de forma "confidencial". El exministro de Asuntos Exteriores Juan Manuel García-Margallo se vio obligado a reconocer que en su etapa en el Gobierno llegó a entrevistarse en dos ocasiones en Madrid con Corinna Larsen a petición de Juan Carlos I.

Encuentro privado

"Yo tuve dos reuniones privadas en las que estaba la señora Larsen. Nunca se habló de negocios ni de nada que tuviera que ver con mis responsabilidades políticas. Jamás se habló de esos temas. Fueron a petición del rey. Me dijo que iba a tener una reunión con Corinna, pero eso lo he declarado desde el minuto uno. No hubo más que dos reuniones sociales y no se habló de ningún tema de este tipo. Se habló de lo que se habla en una reunión privada, no me parece sensato desvelar el contenido", señaló Margallo en una entrevista concedida a la 'Cadena Ser'.

Sin embargo, el diario 'El Mundo' informó de que el ministro Margallo había recurrido a la examante del rey emérito "como mediadora ante Abu Dabi, para tratar de calmar a los inversores árabes por la reducción de primas a las energías renovables" en España.

Según fuentes diplomáticas, citadas por el rotativo madrileño, habría sido el Ministerio de Exteriores el que proporcionó documentos del Ministerio de Industria a la consultora germanodanesa para que ésta llevara a cabo sus gestiones en Oriente Próximo sin ningún costo para el Gobierno español.