La delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, ha comparecido este miércoles para presentar el informe "Cumpliendo", sobre el grado de cumplimiento de los compromisos del Ejecutivo con los catalanes en la segunda mitad de 2001. Pero, al margen de esos datos, el acto ha servido para ofrecer una primera valoración desde el Gobierno sobre las acusaciones del excomisario José Manuel Villarejo en cuanto a que el CNI tuvo alguna responsabilidad en los atentados islamistas de 2017 en Cataluña.

Cunillera ha criticado a la Generalitat por "dar pábulo" a las insinuaciones de Villarejo. El presidente catalán, Pere Aragonès, hizo público el martes por la noche un comunicado en el que exigía que el Gobierno emprendiera las "investigaciones pertinentes" para depurar las "eventuales posiblidades". El texto añadía: "El 'president' Aragonès ha reclamado que se conozca la verdad, por las víctimas, por los catalanes y catalanas y por todos los que están al lado de la paz y la democracia".

La delegada del Gobierno en Cataluña se ha mostrado "sorprendida" por esta decisión. "Este señor intenta enredar, buscar protagonismo. Intenta sembrar sombras de sospechas sin nunca aportar ninguna prueba. Está declarando como imputado, tiene derecho a no decir la verdad. No entiendo que se le dé credibilidad", ha afirmado.

Cunillera se ha remitido a un comunicado de la Unidad de Atención y Valoración a los Afectados por el Terrorrismo para pedir "respeto" a las víctimas. "Aquello fue terrible, se investigó, hubo un juicio. Las insinuaciones de Villarejo no tienen un sustento material, más que las ganas de liarla. A Villarejo le molesta que los españoles vivamos en convivencia.No le hagamos el juego. La sociedad catalana no gana nada, no necesita crispación. Es una declaración típica de ese señor", ha añadido la delegada.

Refrendo al papel de los Mossos

La representante del Gobierno en Cataluña también ha querido defender el papel de los Mossos d'Esquadra en la investigación de los atentados, que ha calificado como "la mejor posible", y que, ha recordado, sirvió para delimitar las responsabilidades de los terroristas.