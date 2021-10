La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado que hablará con toda la sociedad española, sin "límites", para decidir el liderazgo y la creación de una futura plataforma de izquierdas situada más allá del PSOE.

Díaz se ha pronunciado así después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya defendido este lunes en una entrevista en la Cadena Ser una unión a la izquierda del PSOE para que el "espacio progresista" tenga una mayor representación parlamentaria y esté "en plena forma".

La vicepresidenta segunda ha insistido en la creación de ese espacio político tras inaugurar unas jornadas sobre la nueva Ley de Vivienda en el Congreso junto con la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

"Voy a abrir una conversación con la sociedad española y además lo que me interesa, es que sea la protagonista y con esa conversación con la sociedad no nos ponemos límites", ha puntualizado la vicepresidenta tras afirmar minutos antes que se sentía "muy cómoda" sentada en la misma mesa con Belarra y Colau.

"Estoy especialmente contenta porque los afectos son los que nos permiten sobrevivir a veces y en esta mesa, con estas compañeras me siento especialmente cómoda", ha dicho después de que la alcaldesa de Barcelona se emocionara al recordar como hace 20 años vivió "momentos muy duros" y ahora se ha conseguido la nueva Ley de Vivienda.

Díaz, Belarra y Colau han llegado juntas a las jornadas que ha organizado Unidas Podemos en el que la vicepresidenta ha destacado también que lo mismo que acude a este acto en defensa de la vivienda, asistirá "con muchísimo entusiasmo" al acto al que le ha invitado la vicepresidenta del Gobierno valenciana, Mónica Oltra.

"Pero no debemos confundir esa conversación que voy a abrir con la sociedad española con los actos a los que asisto", ha incidido. Ha reiterado que en dicha conversación con la sociedad española "tienen que ser protagonistas los profesionales, los trabajadores y los movimientos sociales y no los políticos que somos puros instrumentos". "Y ahí en esa conversación no tenemos límites", ha incidido en referencia a la diversidad que existe en Unidas Podemos.