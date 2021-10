Pedro Sánchez mide cada palabra que dice sobre la Corona. Al milímetro. El año pasado, cuando afloraban a diario las informaciones sobre los presuntos negocios oscuros del rey Juan Carlos, calificó las investigaciones de "inquietantes" y ello, a la postre, se tradujo en un incremento de la presión sobre el emérito, que acabó expatriándose menos de un mes más tarde. Ahora, la Fiscalía está decidida a archivar las pesquisas sobre el exjefe del Estado y está sobre la mesa la posibilidad de que pueda regresar a España. Y lo que el presidente afirma es que cree "conveniente" que dé "explicaciones" sobre los escándalos que le rodean. Una admonición que hasta ahora no había salido jamás de su boca. Ni tampoco de labios de ningún representante de la Corona.

El jefe del Ejecutivo sorprendió este jueves con su respuesta al periodista Antonio García Ferreras en una entrevista esta noche en 'Al rojo vivo'. Conversación que se producía unas horas después de que el Ejecutivo y el PP pactaran la renovación de cuatro órganos, aunque aún falta el nudo gordiano, el Consejo General del Poder Judicial, y por ello apremió a Pablo Casado a hacer un último "esfuerzo" y proceder al relevo después de casi tres años con el mandato caducado. También lanzó dos mensajes envenenados a su antiguo director de Gabinete, Iván Redondo: reiteró su compromiso de que los ciudadanos pagarán a finales de este año un recibo de la luz similar al de 2018, descontada la inflación, y remarcó que no ha hablado con él desde que salió del Gobierno.

Sánchez apuntó que no tiene "información" de si el rey emérito pretende volver a España, como ha hecho saber a través de su entorno una vez que la Fiscalía se dispone a dar carpetazo a las investigaciones que había abierto sobre sus actividades. El presidente indicó que la decisión de su marcha de España, en agosto de 2020, rumbo a Emiratos Árabes Unidos, la "tomó él, entiendo que con la Casa Real". Y eso que en aquel momento el Ejecutivo sí trabajó con la Zarzuela para buscar una salida. Esa frase le sirvió para volver a "poner en valor" el compromiso del actual monarca, Felipe VI, con la "ejemplaridad y la transparencia" y para incidir en que el Gobierno no hace "ningún ejercicio de favoritismo" hacia Juan Carlos I por el hecho de ser quien es. "Todos los españoles son tratados ante la Agencia Tributaria, ante la Fiscalía y eventualmente ante el Poder Judicial, si al final eso ocurriera, de la misma manera", garantizó.

Sobre el próximo archivo del ministerio público, señaló que, en un "Estado social y democrático de derecho", él no tiene "nada que decir", aunque admitió que "por supuesto" se trata de "informaciones perturbadoras". ¿Debe entonces dar "explicaciones"?, le preguntó García Ferreras. "Por supuesto. A mi juicio, sí —respondió—. Sería conveniente que el rey Juan Carlos dijera cuál es su opinión sobre todos estos hechos que, efectivamente, cuando yo los conocí, califiqué de informaciones perturbadoras y que al final socavan la confianza del pueblo español en las instituciones. Es muy contraproducente hasta incluso para aquellas cosas buenas que hizo él durante su reinado". No hay que perder de vista que este viernes arranca el 40º Congreso Federal del PSOE en Valencia, y uno de los temas que ha calentado a las bases es, precisamente, la investigación sobre el emérito.

Sánchez pisó el freno en las críticas al PP después de haber pactado con él el desbloqueo del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia Española de Protección de Datos. Señaló que no tendría por qué agradecer a los populares su decisión de desatascar el relevo de cuatro instituciones puesto que siempre hay que cumplir con la Constitución y la ley, pero quería hacerlo expresamente y valorar su "esfuerzo". Justo después reclamó a Pablo Casado que no haga una lectura "de la legalidad ventajista", porque si la Carta Magna mandata proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a los cinco años de su elección, ha de hacerse "en los próximos días", porque además "los jueces se lo merecen" y el órgano lleva más de 1.000 días bloqueado.

Para Sánchez, que haya podido cerrarse en 24 horas el desatasco en cuatro instituciones "pone de relieve la sinrazón" del bloqueo que aún pesa sobre el CGPJ. "Hagamos lo propio" con él, recetó.

El Ejecutivo, no obstante, no está dispuesto a ceder en aquello que le exige el PP, el cambio en el sistema de elección de los 12 vocales del turno judicial. Alegó que las Cortes eligen a partir de una nómina de jueces postulados por las asociaciones o avalados por sus colegas, un sistema que han aplicado gobiernos socialistas y populares, por lo que ahora toca "cumplir" la Constitución, y no que esta se aplique según le "vaya bien o no" al PP. Añadió que los de Casado ya han presentado su propuesta para modificar el modelo y perdió esa votación en el Parlamento. "Debe ser consciente de que no tiene una mayoría amplia para lograrlo y propiciar el desbloqueo". Haciendo, pues, ese "esfuerzo".