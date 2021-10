El vicesecretario de Participación del Partido Popular, Jaime de Olano, ha asegurado que los Presupuestos Generales del Estado para 2022 "son una mentira y son tramposos" y que "están hechos a imagen y semejanza" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo ha manifestado este sábado el vicesecretario de Participación del PP en declaraciones a los medios durante su visita a la carpa informativa organizada por la formación en el madrileño distrito de Fuencarral-El Pardo.

Para el popular, las cuentas generales del Estado para 2022 "no son sociales, son socialistas" porque, a su juicio, "lo fían todo al despilfarro y al gasto público improductivo y no van a solucionar los problemas de los españoles".

Por ello, Olano ha adelantado que el PP va a estudiar "a fondo" el proyecto para presentar enmiendas con su alternativa "posible, real y sensata" que es lo que, en su opinión, necesita España para "crear más empleo y crecimiento". "Hay otra forma de gobernar y hacer las cosas y es la que propone el PP de Pablo Casado", ha sentenciado.

Asimismo, ha lamentado que el Gobierno haya anunciado "a bombo y platillo" una subida del 2 por ciento para las pensiones, "pero esa cifra apenas cubre la subida de la factura de la luz y la de la cesta de la compra".

En la misma línea, Olano ha asegurado que los Presupuestos "no son fiables" porque "se sustentan en datos falsos" y apunta: "Toda la estructura del Presupuesto se cae. Si el cuadro macro no es real, y ya se ha encargado el INE de desmontar todas las previsiones, todo el Presupuesto es una absoluta mentira".

"España no va a crecer este año lo que dicen que va a crecer, no va a crecer el año que viene lo que dicen que va a crecer y no se va a recaudar lo que dicen que se va a recaudar", ha advertido.

El vicesecretario de Participación del PP también ha criticado que se diga que defienden a los jóvenes cuando "no se plantean" medidas para rebajar la tasa del 40% de paro juvenil actual y que se diga que apoyan a la industria "cuando se incorpora una subida del Impuesto de Matriculación, que impactará en una de las principales industrias nacionales como es la del motor".

En cuanto a la subida del precio de la luz, Olano ha subrayado que "no ha dejado de subir en lo que va de año" y ha insistido en que el PP continuará con su campaña para explicar la propuesta alternativa por la que "se lograría rebajar el precio en un 20% de forma inmediata".