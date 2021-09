El Tribunal Supremo, encargado de juzgar a los diputados sea cual sea el delito del que se les acusa, ha celebrado este martes el juicio por el que el diputado de Podemos Alberto Rodríguez, se enfrenta a una petición fiscal, que durante la propia vista la representante del ministerio público rebajó de seis a tres meses y 10 días de prisión, por dilaciones indebidas. Durante la vista, Rodríguez negó la mayor: haber participado en los forcejeos que hubo con la policía durante una manifestación contra el entonces ministro de Educación, Ignacio Wert, en San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, en 2014, por lo que no pudo dar patada alguna a nadie.

Enfrente, como testigo, el policía que supuestamente recibió la patada que no dudó en identificarle, aunque también admitió que solo le provocó un enrojecimiento que por la noche ya le había desaparecido. Aseguró que Rodríguez era conocido de otras protestas, por lo que no entendió conveniente en ese momento y romper la línea de protección que formaba con sus compañeros.

El tribunal, presidido por Manuel Marchena, probablemente pudo recordar sus inicios en la carrera judicial, cuando la entidad de los asuntos que pasaban por sus manos distaban mucho de los que ahora acostumbran o del juicio más mediático que han celebrado, el del procés. En palabras de la fiscal, en los hechos "no hay ninguna épica" y "no tienen ninguna complejidad": una protesta y pocas pruebas más que la palabra de un policía contra un manifestante. En los vídeos exhibidos por la defensa no se veía por ningún sitio a Rodríguez, de casi dos metros de altura, lo que facilitaría su identificación.

Conjura de Interior

Rodríguez trató de justificar su acusación en que "es una triste práctica que a los perfiles más visibles de los perfiles sociales a posteriori" se les detiene"para criminalizar la protesta, para que la gente diga que no va a ir a protestas para no acabar con la reputación por los suelos". Y la fiscal aprovechó esta explicación para preguntar al tribunal si creía en "una conjura del Ministerio del Interior para criminalizar a quienes ejercen sus derechos". Y se preguntó: "Qué puede hacer que un inspector de Policía venga, pero a mentir a la Sala Segunda. Ahora creo que tampoco, pero en 2014, cuando no era diputado".

La defensa, que pidió que en caso de condena se aplique mayores atenuantes por la gravedad de las dilaciones indebidas y por reparación del daño, recordó que la prueba acusatoria corresponde a la fiscalía y no a ella y que las imágenes acreditan la "inverosimilitud" del testimonio del policía que dice ser agredido. Asimismo, negó que Rodríguez se haya referido a una "conjura de Interior", porque lo que quiso decir es que la policía tiene un listado de los más relevantes de las protestas.