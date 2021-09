La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha asegurado este lunes que la voluntad de diálogo del Gobierno con Cataluña es "firme", y eso no tiene que ver con la presencia o no del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la mesa de diálogo; una incógnita que no ha despejado. Es más, ha asegurado que lo importante no es "el quién" se siente en esa mesa, sino "el qué".

"Estoy convencida de que los compañeros que formen parte de ella conseguirán grandes éxitos en esa agenda del reencuentro", ha garantizado a preguntas de los medios durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Ferraz tras reunirse con representantes de asociaciones LGTBI.

Lasta ha reconocido que son conscientes de que "hay una parte del mundo independentista que lleva mucho tiempo cuestionando la mesa de diálogo", y ha recordado que este foro surgió de la negociación entre ERC y el PSOE y que es por ello que son estas dos fuerzas "las que más han apostado por la mesa".

En este sentido, ha defendido que es una "buena noticia" que se vaya a volver a reunir este foro, después de que su actividad se viera interrumpida tras una primera y única reunión en febrero de 2020, "por las vicisitudes en el gobierno catalán" y los procesos electorales.

De este modo, ha hecho hincapié en que si no se ha reunido la mesa en todo este tiempo ha sido por "cuestiones ajenas a la voluntad del Gobierno y del presidente Pedro Sánchez", antes de volver a insistir en que el Gobierno sigue teniendo una firme voluntad de diálogo, independientemente de quiénes sean las personas que se sienten en la mesa.

"Es una buena noticia la celebración de la mesa, y estoy convencida de que todos los compañeros del Gobierno de España que formen parte de esa mesa pondrán lo mejor para que esa agenda salga adelante", ha enfatizado.

Al ser preguntada de nuevo sobre si la ausencia de Sánchez podría deslucir esta cita, Lastra ha insistido en que si la mesa no se ha reunido hasta ahora "no ha sido por voluntad del presidente y el PSOE", y ha añadido que al igual que todos los miembros del Gobierno acudirán con "firme" voluntad de diálogo, espera que ocurra lo mismo por parte de la Generalitat.

También ha defendido la presencia de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que sí se ha confirmado ya, porque "hay muchas cosas sobre infraestructuras de las que hablar". "Es importante que la ministra del ramo esté, no hay nada extraño en la participación de la ministra", ha asegurado.