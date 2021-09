El 'president' Pere Aragonès ha mostrado este jueves "su profunda indignación" por la decisión de Fomento "basada solo en declaraciones públicas", dijo, de retirar la inversión prevista en el aeropuerto de El Prat. Aragonès no ahorró en críticas y aseveró que el Gobierno de Pedro Sánchez "pretendía colocar a la Generalitat entre la espada y la pared, perpetrando un chantaje en toda regla y mostrando una nula voluntad de diálogo y un menosprecio al consenso". "No aceptaremos una dinámica de chantaje que trata de imponer un modelo desarrollista, digno de otras épocas", resumió evocando el boom constructivo durante el franquismo.

Con todo, el 'president' quiso separar esta polémica de la mesa de negociación por el conflicto político. Aclaró que el presunto chantaje denunciado describía el comportamiento del Gobierno "en el ámbito de las infrastructuras". "En la mesa de negociación no hablaremos del aeropuerto. Me niego a dejar de reclamar el referéndum y la amnistía por un boicot del Ejecutivo a El Prat", sentenció antes de pedir que "no se mezclen carpetas".

Aragonès, en la línea de lo expresado por Oriol Junqueras en El Periódico de Cataluña, diario que pertenece a este grupo, Prensa Ibérica, afirmó que el Gobierno tiene un nulo "interés" por invertir en el aeródromo del El Prat y que el plan presentado la semana pasada, no solo es "inviable", sino que además "vulnera los acuerdos firmados el 2 de agosto entre ambos gobiernos". Por ello, el jefe del Executiu exigió a Pedro Sánchez que "retorne a los acuerdos" de hace un mes.

Más tiempo para el estudio

"Propuestas como la ampliación del aeropuerto se tiene que trabajar más. Como estaba previsto en los acuerdos, que daba dos años para delimitar el alcance de la inversión en el plan director, para el que hay dos años de plazo. Pero han querido imponer la destrucción de La Ricarda", apuntó Aragonès.

En relación a la disparidad de visiones que presenta el Govern, en función de si es Aragonès quien opina o si es el vicepresidente, jordi Puigneró, de Junts, el 'president' aseveró que el Ejecutivo de Sánchez "buscará la división interna" en la Generalitat para "ocultar que en el seno de la Moncloa no se aclaran", por cuanto la vicepresidenta Yolanda Diaz (unidas Podemos) se encuentra este jueves en la Ricarda "defendiendo el espacio natural". "El Gobierno de Sánchez busca a quién colgarle el mochuelo para ocultar su división interna", sentenció.

Aragonès también reiteró la histórica demanda catalana de que se ceda la gestión del aeropuerto a las instituciones catalanas, para que haya un "plan de Catalunya para la infraestructura".