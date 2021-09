La secretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, ha afirmado que espera que el PP se mantenga firme en su posición sobre la renovación del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) frente al PSOE porque es "necesario" el acuerdo del PP para que "caiga ese poder judicial".

Así lo ha manifestado a la prensa durante la concentración de la Unión de Militares de Tropa (UMT), que ha convocado este sábado una frente al Congreso de los Diputados para exigir que finalice la temporalidad en las Fuerzas Armadas y la aprobación de una ley única de la carrera militar.

Olona ha lamentado que el problema es que el PP se ve afectado por gravísimos procesos penales y que ya ha demostrado no "pocas veces" que su interés no son los españoles, sino que "su interés es particular y partidista".

"Es vergonzoso y un ejercicio de cinismo extremo que los dos partidos que se han repartido en habitaciones oscuras el poder judicial, ahora estén protagonizando este baile ante los españoles de cambio de posiciones", ha criticado.

Mentira del Gobierno sobre la luz

Al ser preguntada por la subida de la luz, ha afirmado que el "Gobierno de la propaganda" ha mentido abiertamente a sus votantes, ya que dos tercios del precio de la luz lo integran los impuestos y recargos que podrían eliminarse "mañana mismo" por decreto del Consejo de Ministros.

"El llamado Gobierno de la recuperación o progresista ha convertido un lujo en España un acto cotidiano como poner una lavadora, poner la televisión o el aire acondicionado", ha añadido.

Además, la dirigente de Vox ha calificado de "infame" y "un ataque frontal a la presunción de inocencia" la ley que prohíbe a los padres acusados de violencia de género visitar a sus hijos. "Esto convierte al varón en un auténtico criminal y que aniquila su presunción de inocencia".

Sobre las informaciones de presuntos vínculos entre el entorno del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los servicios de inteligencia de Rusia, Olona ha exigido que vuelva a España y sea juzgado, asumiendo sus responsabilidades criminales, porque es "un golpista", al igual que "los 13 golpistas condenados que después fueron indultados por el Gobierno de Sánchez".