Íñigo Errejón será juzgado por delito leve por una presunta agresión a un hombre de 67 años. La titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid, Margarita Valcarce, ha tomado la decisión de enviar al líder de Más País a un juicio rápido tras finalizar la instrucción y transformar las diligencias en un auto. El presunto incidente tuvo lugar hace más de tres meses, cuando un vecino del barrio de Lavapiés acudió a la policía para denunciar que Errejón le había propinado una patada en el estómago tras una discusión.

Según la versión del denunciante, el pasado 2 de mayo estaba en un bar de Lavapiés con un amigo y al salir reconoció a Errejón, al que le pidieron que se fotografiase con ellos. El diputado madrileño rechazó la propuesta y cuando ellos volvieron a insistir fue cuando el líder de Más País propinó una patada al hombre de 67 años. Una versión que Errejón negó nada más hacerse pública la denuncia.

Tras instruir el procedimiento, Valcarce ha tomado la decisión de juzgar al líder de Más País por un presunto delito leve de lesiones. Al tratarse de un delito leve que se puede juzgar a través de los denominados juicios rápidos, la jueza no tiene la obligación de elevar exposición razonada al Tribunal Supremo para que investiguen a Errejón en su calidad de aforado como miembro del Congreso de los Diputados. Por el momento no hay fecha para el juicio, pero todo apunta a que se celebrará dentro de tres o cuatro meses en los juzgados de Plaza de Castilla.

La otra versión

"Por supuesto que no. Absolutamente no. La acusación que se me dirige es falsa y yo, faltaría más, estoy a disposición de cualquier información oficial que se me requiera", sentenció Errejón el pasado mayo desde el Congreso cuando se hizo pública la denuncia contra él. El líder de Más País explicó entonces que le piden "fotos con mucha frecuencia" y "casi siempre es con buen ánimo", pero que en aquella ocasión no fue "por amistad, sino todo lo contrario". Según dijo, declinó la propuesta de fotografiarse porque la situación podía resultar "un poco incómoda" y que fue entonces cuando las dos personas empezaron a gritarle e insultarle.