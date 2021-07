El vicepresidente del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha explicado este martes que su formación no va a "votar en contra" del Partido Popular "sistemáticamente" y ha exigido una "reparación" tras la "agresión personal" de los populares a su líder, Santiago Abascal.

En una entrevista en esRadio, recogida por Europa Press, Buxadé ha explicado que "romper relaciones" con la formación que lidera Pablo Casado "significa" que toman "nota" al tiempo que ha sostenido que Vox siempre se ha "caracterizado por el sentido común y tomar decisiones teniendo en cuenta el bien de los madrileños, los andaluces y los murcianos".

Así, y un día después de que Vox diese por rotas las relaciones con el PP por considerarle "cooperador necesario" para que Abascal fuera declarado el pasado viernes 'persona non grata' en Ceuta, Buxadé ha matizado: "¿Quiere decir que vamos a votar en contra sistemáticamente? No, nunca Vox ha hecho eso".

En este contexto, Buxadé ha insistido en que si "hay una agresión personal a Abascal y a lo que representa lo más normal, humano, de honra y de honor es que el partido solicite una reparación". "Y si no se produce, las relaciones están rotas. Yo no me puedo ir a comer y cenar contigo y jiji jaja. Repara el daño y sigamos trabajando por el bien común", ha instado.

"Faltaría a la verdad"

Así, y pese a asegurar que "sería una irresponsabilidad" que el partido que lidera Abascal adoptase una situación de bloqueo, Buxadé ha reconocido que "faltaría a la verdad si dijese" que sabe "lo que va a suceder" a partir de ahora en las relaciones con el PP.

Eso sí, el dirigente de Vox ha sostenido que el partido es "previsible, de convicciones e ideas y que no toma sus decisiones en función de intereses partidistas". "Pero nosotros tenemos una forma distinta de hacer política, y esto no puede ser", ha añadido.

Por último, Buxadé ha vuelto a referirse a la posibilidad de presentar una moción de censura. "Si se plantea por el señor Casado y por el PP no tenga ninguna duda. Vox es un partido previsible y hemos dicho que nuestro principal objetivo es echar a Sánchez", ha recordado.

Así las cosas, ha incidido en que Vox apuesta por desalojar al "Gobierno de la ruina y la miseria". "Una cosa es exigir una reparación del daño y otra hacer algo en contra de los intereses generales, que es algo que no va a hacer Vox", ha zanjado.