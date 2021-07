El presidente del PP, Pablo Casado, ha garantizado este sábado su apoyo al sector turístico, ha acusado al Gobierno de marginalizarlo en el reparto de los fondos europeos y ha exigido que el IVA turístico sea superreducido mientras dure la crisis generada por la pandemia.

Cuando el PP llegue al Gobierno, ha asegurado en Palma durante su intervención en el congreso regional de su partido, suprimirá todas las ecotasas y reducirá las tasas aeroportuarias. Casado ha asegurado que no va a permitir que se diga que el turismo "no genera valor añadido, es estacional y precario", palabras que pronuncio en mayo el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y ha denunciado que se intente demonizar al sector y a la hostelería como origen de los contagios.

Tras lamentar las exigencias de cuarentenas a viajeros que regresen de España que están fijando muchos países europeos, el último Alemania, ha instado a tomar medida y ha criticado con dureza el rescate a Plus Ultra, una "ayuda irregular a una aerolínea chavista radicada en un paraíso fiscal" paralizada por la justicia.

Y ha cuestionado también que de los cuantiosos fondos europeos que va a recibir España sólo 2.4000 millones de euros se reserven para el sector turístico. A su juicio, si el Gobierno no lo apoya es porque no depende de él, porque prefiere "una economía subsidiada, clientelar y dependiente del BOE.

Tras cuestionar que la reforma laboral quiera acabar con el empleo temporal, clave en este sector, Casado ha vuelto a reclamar al Gobierno una ley de pandemias y ha considerado impropia de una sociedad desarrollada la situación que se ha vivido en Mallorca, con jóvenes confinados en un hotel y la justicia investigando a la presidenta balear. "En la quinta ola vuelven a tropezar por quinta vez consecutiva con la misma piedra", la de la mentira, la imprevisión y la incompetencia, ha recalcado denunciado falta de vacunas.

El líder del PP, que ha mostrado su total respaldo a Marga Prohens para dirigir el partido en Baleares, ha aprovechado el acto para exponer sus promesas de gobierno, desde recuperar las herencias en vida a suprimir los impuestos de donaciones, sucesiones y patrimonio o lanzar un plan de vivienda accesible en el que colaboren el sector público y el privado.

Se ha comprometido también con la pluralidad lingüística de Baleares -"no habláis catalán (...), no sois un apéndice de nadie"- y con la excelencia en los servicios públicos, por lo que el idioma en la sanidad debe ser un mérito, no un requisito. Casado ha tachado además "ignominia" la falta de una investigación a fondo sobre los abusos sexuales a menores tuteladas en las islas: "Menos soflamas de ley trans y de sí es sí, y vamos a defender a las menores tuteladas por las administraciones.