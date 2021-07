El Gobierno central ya no se siente presionado con la necesidad de hacer gestos ante la Generalitat de Cataluña. Superada la delicada operación de los indultos, la Moncloa tiene como objetivo encontrar una solución política al conflicto con los independentistas, pero ya no es una urgencia en su agenda. La "prioridad", afirmó este martes la ministra de Política Territorial y portavoz, Isabel Rodríguez, es la celebración de la Conferencia de Presidentes autonómicos que tendrá lugar el día 30 en Salamanca y en la que se abordarán la llegada e implementación de los fondos europeos para la recuperación. El 'president', Pere Aragonès, ya ha avisado de que no acudirá a ese cónclave.

La mesa bilateral entre ambos ejecutivos, el central y el catalán, convocada para el 2 de agosto, y la mesa de diálogo, con la etiqueta de "septiembre", son "reuniones importantes", pero con calma, vino a decir este martes una de las interlocutoras más importantes que a partir de ahora va a tener la Generalitat. "Ha habido demasiados años, una década, en los que lo único era el asunto soberanista. Los ciudadanos de Cataluña siguen teniendo mismos problemas y están deseosos de que atendamos problemas concretos", destacó en la rueda posterior al Consejo de Ministros.

La titular de Política Territorial, que capitaneará la comisión bilateral, excluyó la financiación autonómica de la agenda de ese día y la enmarcó en la Conferencia de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que también está previsto que reúna a todas las comunidades y al Gobierno la próxima semana. Respecto a la agenda del 2 de agosto en la reunión entre ambos ejecutivos, Rodríguez citó las becas, las Rodalies, la lengua catalana y "un proyecto audiovisual", del que no dio más información.

"Esos son los temas en que más se había trabajado [antes de su llegada al ministerio] y las primeras sensaciones son positivas", dijo después de recordar que habló por teléfono de todo ello la semana pasada con la consellera de Presidència, Laura Vilagrà.

El 30 de julio, en la Conferencia de Presidentes, los dirigentes abordarán la puesta en marcha de los fondos europeos y también el reto demográfico y la "igualdad en la cohesión territorial", apuntó Rodríguez.