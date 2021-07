Pedro Sánchez ha activado este sábado los mecanismos para remodelar el Gobierno y las formaciones de la derecha no han tardado en avisarle de que el problema no son sus ministros, sino él mismo. PP y Cs han cargado contra el jefe del Ejecutivo por su gestión de la crisis y, sobre todo, por la relación que está manteniendo con las formaciones independentistas. En este sentido, los populares han denunciado que pese a los cambios que Sánchez efectúe en su Gabinete, seguirán siendo las formaciones independentistas las que manejen los hilos.

La portavoz del grupo parlamentario popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado que "el problema no son los ministros, el problema es Pedro Sánchez". Minutos después de conocerse la remodelación del Gobierno, la dirigente popular ha asegurado que esto no podrá "tapar toda la ineficacia, mentira y soberbia" que, a su juicio, representa Sánchez. "Cambiar los guiñoles no sirve de nada en el Gobierno de Sánchez si los independentistas siguen moviendo los hilos y él sigue al frente de ese Gobierno", ha sentenciado.

A continuación, Gamarra ha señalado que los españoles "no quieren una crisis de Gobierno", sino poder cambiar al presidente mismo. A este respecto, ha pedido a Sánchez que disuelva las Cortes y convoque elecciones "para que los españoles puedan hablar". "No habrá crisis de Gobierno que pueda tapar y cambiar el rumbo que Sánchez ha marcado para España", ha concluido.

Presión a los populares

La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha coincidido con Gamarra: "Para España creo que el principal problema es que Pedro Sánchez sea el presidente. Por tanto, todo lo que no sea cambiarle a él de presidente va a ser un cambio de caras, pero el problema es que él marca el rumbo del Gobierno". En un acto celebrado por Societat Civil Catalana, la dirigente naranja ha insistido en que mientras Sánchez siga siendo el jefe del Ejecutivo "vamos a tener al Gobierno haciendo las mismas cosas que son tremendamente dañinas para España".

Con lo que ha discrepado Arrimadas es con la forma de sacar a Sánchez de La Moncloa. La presidenta de Cs ha recordado que Vox está pidiendo al PP que presente una moción de censura contra el presidente del Gobierno y que, en caso de no hacerlo, lo harán ellos. "Hay que pensar en qué es lo mejor para España y qué es lo mejor para España es pensar qué es lo que más puede debilitar al Gobierno de Sánchez", ha señalado antes de presionar a los populares a presentar una iniciativa de este tipo.