El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha asegurado este martes que sus reuniones con la ex secretaria general del Partido Popular (PP) María Dolores de Cospedal eran de carácter profesional, pero ha negado haber recibido pago alguno por parte de la formación.

"Nunca jamás me pagó nada el PP, para mi desgracia", ha insistido el ex alto mando de la Policía investigado en la Audiencia Nacional --en declaraciones a la prensa-- a su salida del Juzgado Central de Instrucción número 6, donde estaba citado este martes para ser interrogado por la pieza 30 del caso Tándem en la que se investiga el proyecto 'Ring'.

Villarejo ha insistido en que sus relaciones con Cospedal eran como "agente de inteligencia" y que con ella "casi siempre" hablaba de "cosas de trabajo". "Yo cuando hablaba con la señora Cospedal lo hacía como representante que era del Gobierno, como representante que ella era del presidente del Gobierno", ha asegurado tras insistir en que "de temas personales" hablaba con sus amigos o con "alguna amante".

Cospedal aseguró la semana pasada ante el juez que se reunió con el comisario porque éste "podía tener información" de actuaciones "que no fueran ortodoxas o regulares" por parte de "algunas personas del partido".

La exdirigente 'popular' justificó los encuentros argumentando que, desde su posición y sus relaciones "en todas partes", Villarejo podía dar "alguna luz" sobre el supuesto espionaje al PP, aunque ha reiterado que nunca le hizo "ningún encargo profesional".

El marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, llegó a decir al magistrado en el marco de su declaración que, como norma de "cortesía", le dijo al comisario que alguna vez se le encomendaría algún trabajo, si bien ha matizado que no le consta que realmente se le acabara pidiendo y, en todo caso, ha subrayado que él no tenía capacidad para hacerlo porque no era militante del PP.

El número que usaba Rajoy

Preguntado Villarejo por los móviles que según dijo utilizaba para comunicarse con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el comisario ha asegurado que ha entregado a la causa el número telefónico personal que tenía para "contactar" del entonces líder del PP. "Ya solamente lo que tiene que hacer es comprobar esos mensajes", ha dicho.

El ex alto mando policial declaró el pasado viernes en el marco de la operación Kitchen -que investiga el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas-- e insistió en que se mensajeó con Rajoy sobre la supuesta operación para sustraer material relativo al partido e implicó también a otros miembros de su Ejecutivo, como Jorge Fernández Díaz y Soraya Sáenz de Santamaría.

Así, el comisario ha ratificado nuevamente la versión expuesta ante la comisión de investigación del Congreso de los Diputados y en un escrito enviado al magistrado días antes al juez.

Quiere sus agendas

En sus declaraciones a la prensa, Villarejo también se ha quejado porque tiene que acudir a sede judicial para consultar sus agendas y ha pedido públicamente al magistrado instructor, Manuel García-Castellón, que le facilite una copia para poder acceder al contenido de sus propios apuntes.

"¿Por qué no me dan copia? Porque tengo anotaciones muy interesantes allí", ha dicho, en referencia a cargos políticos y empresariales. "No estamos en Namibia, estamos en España y esto debe ser un Estado garantista", ha añadido.