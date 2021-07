Beatriz Zimmerman, la madre de Anna y Olivia, ha querido agradecer de nuevo el trabajo, esfuerzo y dedicación de la tripulación del buque oceanográfico 'Ángeles Alvariño', ahora que la autoridad judicial que investiga el caso de las niñas Anna y Olivia, presuntamente asesinadas por su padre, Tomás Gimeno, ha autorizado el cese de las operaciones de rastreo del buque oceanográfico Ángeles Alvariño en busca de los cuerpos del presunto asesino Tomás Gimeno y su hija Anna, al llegar a la conclusión, tanto la instructora como el responsable de operaciones de la embarcación, de que resulta "imposible" continuar con el rastreo ante lo escarpado del terreno submarino.

En las redes sociales, la familia de las niñas ha escrito este jueves un nuevo mensaje: "Cuando creamos estas redes sociales nunca imaginamos el cariño y apoyo que iban a tener, y a pesar de lo duros que han sido estos meses ha sido gracias al amor de todos ustedes que Beatriz ha podido seguir adelante".

"Por eso, cuando les pedimos firmar en change.org para que el buque Ángeles Alvariño no cesara la búsqueda confiábamos en que estuvieran con nosotros, pero una vez más, superaron nuestras expectativas. No ha podido ser y Anna y Tomás no han aparecido, pero Beatriz como ya ha dicho, agradece muchísimo la gran labor que han desempeñado la guardia civil, la tripulación del barco y los tantos profesionales que han ayudado en esta búsqueda. Además, entiende que se ha hecho todo lo que se ha podido y que gracias a ese gran trabajo al menos se supiera la verdad".

"Por eso, de corazón, de parte de Beatriz muchísimas gracias, igual que esperamos jamás se olviden Anna y Olivia, Beatriz jamás olvidará que no está sola".

El portavoz de la familia de Beatriz Zimmermann, Joaquín Amills, ha agradecido este jueves la labor realizada tanto por la Guardia Civil como la tripulación del buque oceanográfico Ángeles Alvariño en el caso de las niñas, Anna y Olivia, después de que ayer se conociese que la búsqueda era “inabordable”. “Día triste, no hay milagro”, publicó el también fundador de la asociación SOS Desaparecidos en redes sociales.

En una intervención en Radio Club Tenerife ha reconocido que todos los días “recibimos avisos de personas que afirman haber visto a Tomás Gimeno”, pero “Beatriz cree firmemente que se suicidó”.