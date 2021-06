España está "en el principio de un camino largo", de "recuperación de la normalidad institucional" y política con Cataluña. Pero no será una senda fácil, ni corta, ni sencilla. El Gobierno, además, cree que ahora "todos" deben ser "generosos y empáticos" con una ciudadanía que, en este larguísimo año de pandemia, ha "temido por su vida y su empleo", y por tanto hay que "aterrizar la política a cuestiones más materiales" para los ciudadanos. No discutir sobre lo que más separa a los dos ejecutivos, el referéndum de autodeterminación y la amnistía, sino sobre temas más trascendentes para la vida cotidiana de la gente. Y, en particular, el Ejecutivo quiere que el Govern escuche a la otra parte de Cataluña, la no independentista.

Fue uno de los mensajes que lanzó Pedro Sánchez este lunes en la SER, en la primera entrevista que concedió tras la aprobación de los indultos de los presos del procés y en vísperas de su reunión en la Moncloa con el president, Pere Aragonès, cita en la que ambos tendrán que acercar posturas sobre la próxima convocatoria de la mesa de diálogo, que se espera para después de las vacaciones de verano. El presidente aprovechó para dejar fuera de ella al líder de ERC, Oriol Junqueras, con el argumento de que el instrumento pactado era un foro de interlocución entre gobiernos y el exvicepresident ni es cargo público ni lo será durante años, ya que aunque esté fuera de la cárcel pesa sobre él toda la inhabilitación, de 13 años, que le impuso el Tribunal Supremo en su sentencia de 2019.

Sánchez no negó que ha cambiado de opinión respecto a los indultos del procés. Se remitió así a las explicaciones que dio el viernes en Bruselas: que igual que en un pasado correspondió la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y que los líderes independentistas comparecieran ante la Justicia y asumieran las "consecuencias" de sus actos -el "castigo" de conductas que quebrantaron la "legalidad democrática"-, ahora lo "útil" es el "perdón".

El presidente, como advertían sus máximos colaboradores en los últimos días y como publicó este diario, fue consciente de que había que remover el "obstáculo" con la aprobación de la medida de gracia en el arranque de la actual legislatura, tras la sentencia del procés. El perdón gubernamental "no significa" que se olvide lo que ocurrió en el otoño de 2017, dijo, sino no repetir lo que se hizo, porque entonces se retornará al lugar del que se quiere salir. Reiteró que lo que pretende el Ejecutivo no es beneficiar a nueve personas, sino pasar "página" y lanzar un mensaje a la sociedad catalana y al conjunto de España. Sánchez precisó que, "sin duda", habría impulsado los indultos aunque no hubiera necesitado los votos de ERC en el Congreso. "Creo que las virtudes del mensaje que estamos trasladando de reparación, superación y convivencia son fundamentales. Ahora más que nunca", al final de la pandemia, cuando gracias a los fondos europeos se dará respuesta a dos transiciones muy "disruptivas", la ecológica y la digital, y por tanto es "ahora" cuando hay que "cooperar" y "coordinarse".